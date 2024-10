A MotoGP fechou o sábado em Phillip Island com a primeira corrida sprint da história em solo australiano. Jorge Martín dominou para vencer, com Marc Márquez e Enea Bastianini completando o pódio, enquanto Francesco Bagnaia foi apenas o quarto.

Completaram o top 9 que pontua: Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Raúl Fernández, Aleix Espargaró e Augusto Fernández.

Martín saiu bem e manteve a ponta, enquanto Márquez teve uma largada ruim, caindo pra oitavo. Bagnaia, de quinto, subiu para terceiro, atrás de Bezzecchi.

Com Bagnaia disputando a segunda posição com Bezzecchi, Martín conseguiu respirar na frente, abrindo 1s após três voltas. Márquez já subia para quarto, com Bastianini em sua cola, deixando Binder para trás, na sexta posição.

Na volta seguinte, Bagnaia ultrapassou Bezzecchi e, imediatamente iniciou a caça a Martín. Mas o piloto da Pramac soube manter a boa performance, aumentando sua vantagem para 1s1. Na sequência, Bezzecchi, Márquez e Bastianini protagonizavam uma bela disputa pela última posição do pódio.

Quando a prova chegava na metade, Martín disparava na frente, com 1s8 de vantagem para Bagnaia, mas com o espanhol levando uma advertência por exceder os limites de pista. Por outro lado, o italiano se preocupava mais com Márquez, que vinha em sua cola.

Com Martín abrindo mais de 3s na frente, Bagnaia viu seus problemas aumentarem a cinco voltas do fim, perdendo posições para Márquez e Bastianini, permitindo ao espanhol da Pramac aumentar sua vantagem na liderança do Mundial.

A reta final da prova foi marcada ainda por um acidente violento entre Bezzecchi e Viñales. O piloto da Aprilia fazia a ultrapassagem quando foi acertado na traseira pela moto da VR46. Os dois voaram pela pista e terminaram na brita. A direção de prova anunciou que ambos estavam conscientes.

No final, Jorge Martín garantiu uma importante vitória na sprint da Austrália, com Marc Márquez em segundo e Enea Bastianini em terceiro. Francesco Bagnaia foi o quarto. Completaram o top 9 que pontua: Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Raúl Fernández, Aleix Espargaró e Augusto Fernández.

O grid da MotoGP volta à pista de Phillip Island na madrugada de sábado para domingo. O GP da Austrália, 17ª etapa da temporada 2024, tem largada marcada para 0h, com transmissão da ESPN 4 e do Disney+.

