Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP definiu na madrugada deste sábado o grid de largada para o GP da Malásia, 19ª e penúltima etapa da temporada 2022. E na sessão de classificação que definiu as coisas para a prova no circuito de Sepagn, deu Ducati mais uma vez. A pole ficou com Jorge Martín, tendo Enea Bastianini e Marc Márquez na primeira fila.

Já os três candidatos ao título tiveram um sábado ruim, com quedas no TL4 e na classificação. Com isso, Francesco Bagnaia sai em nono, Aleix Espargaró em 10º e Fabio Quartararo em 12º. Completam os doze primeiros do grid do domingo: Marco Bezzecchi, Álex Rins, Luca Marini, Franco Morbidelli, Maverick Viñales, Francesco Bagnaia, Aleix Espargaró, Joan Mir e Fabio Quartararo.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 14 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa parte do treino: Francesco Bagnaia, Jack Miller, Johann Zarco, Cal Crutchlow, Brad Binder, Pol Espargaró, Álex Márquez, Marc Márquez, Tetsuta Nagashima, Fabio Di Giannantonio, Raúl Fernández, Miguel Oliveira, Remy Gardner e Darryn Binder.

A ameaça de chuva fez com que ninguém perdesse tempo, buscando aproveitar ao máximo o período de pista seca para fazerem seus tempos. E mesmo sem precipitação, a sessão ainda contou com as quedas de Darryn Binder Álex Márquez, Jack Miller e Remy Gardner.

No final, o líder Francesco Bagnaia foi o mais rápido, marcando 01min58s645, conquistando a vaga para o Q2. Ao seu lado, e também avançando na disputa pela pole position, Marc Márquez, a apenas 0s233 de diferença.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 24º: Brad Binder, Jack Miller, Cal Crutchlow, Fabio Di Giannantonio, Pol Espargaró, Johann Zarco, Miguel Oliveira, Remy Gardner, Álex Márquez, Raúl Fernández, Tetsuta Nagashima e Darryn Binder.

Cla # Piloto Moto Melhor Volta Diferença Q2 63 Francesco Bagnaia Ducati 1'58.645 Q2 93 Marc Marquez Honda 1'58.878 0.233 13 33 Brad Binder KTM 1'59.053 0.408 14 43 Jack Miller Ducati 1'59.064 0.419 15 35 Cal Crutchlow Yamaha 1'59.256 0.611 16 49 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'59.278 0.633 17 44 Pol Espargaro Honda 1'59.363 0.718 18 5 Johann Zarco Ducati 1'59.690 1.045 19 88 Miguel Oliveira KTM 1'59.699 1.054 20 87 Remy Gardner KTM 1'59.803 1.158 21 73 Alex Marquez Honda 2'00.008 1.363 22 25 Raúl Fernández KTM 2'00.077 1.432 23 45 Tetsuta Nagashima Honda 2'00.803 2.158 24 40 Darryn Binder Yamaha 2'10.717 12.072

Q2

Francesco Bagnaia e Marc Márquez garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Jorge Martín, Fabio Quartararo, Álex Rins, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Joan Mir, Maverick Viñales, Aleix Espargaró e Franco Morbidelli.

Quartararo entrou na classificação cercado de dúvidas, devido a uma queda sofrida no TL4. Ao voltar aos boxes, as imagens mostravam o atual campeão com gelo na mão e reclamando de dores. Mesmo na saída dos boxes no Q2, ele ainda demonstrava muita dor.

E para o líder do Mundial, uma situação preocupante. A menos de três minutos para o fim, Bagnaia foi ao chão, pondo fim à sua classificação mais cedo. Para completar o dia ruim dos candidatos ao título, Aleix também foi ao chão nos segundos finais.

Mesmo assim, Quartararo não conseguiu capitalizar em cima dos erros dos rivais, cometendo um erro em sua última volta rápida, sem ter como conseguir abrir uma nova.

Em um final movimentado, Jorge Martín garantiu a pole position com um tempo de 01min57s790. Ele ficou à frente de Enea Bastianini, com Marc Márquez completando a primeira fila. Fecham o top 12: Marco Bezzecchi, Álex Rins, Luca Marini, Franco Morbidelli, Maverick Viñales, Francesco Bagnaia, Aleix Espargaró, Joan Mir e Fabio Quartararo.

A MotoGP volta à pista no domingo para a disputa do GP da Malásia, 19ª etapa da temporada 2022. A prova está marcada para as 04h, horário de Brasília. A transmissão será na ESPN 4 e no Star+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana em Sepang.

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: