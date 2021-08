MotoGP: Martin quebra recorde e é pole position na Áustria

Jorge Martin mostrou a força da Ducati no Red Bull Ring e se consolida cada vez mais como o novato estrela do ano na MotoGP. O espanhol superou o líder do campeonato Fabio Quartararo no treino classificatório da etapa da Áustria em sua última volta no Q2 e larga da pole position. Com direito a recorde da pista.

O francês e Francesco Bagnaia fecham a primeira fila, acompanhados de Johann Zarco, Marc Márquez e Jack Miller na segunda.

Q1

Participaram da sessão de classificação ao Q2 Martin, Álex Márquez, Valentino Rossi, Miguel Oliveira, Luca Marini, Iker Lecuona, Álex Rins, Cal Crutchlow, Enea Bastianini e Danilo Petrucci.

O vencedor do GP da Estíria liderou os primeiros tempos, acompanhado de Rins, e mantinha boa vantagem na ponta ao marcar 1:23.556 contra 1:23.781 do compatriota. Nesse momento, os dois passavam para a parte final.

Restando pouco mais de quatro minutos, as motos voltaram à pista para as últimas tentativas de volta. Os líderes melhoraram seus tempos na primeira de cada e se consolidavam na zona de classificação. Oliveira e Márquez ocupavam a terceira e quarta colocação, na cola. No entanto, na última volta, o português anotou 1:23.365 e conseguiu a passagem ao Q2, acompanhado de Martin, que também baixou e manteve a ponta. Rins ficou de fora.

Resultados do Q1

Q2

Para a disputa do lugar mais alto no grid, estavam Zarco, Bagnaia, Quartararo, Márquez, Aleix Espargaró, Jack Miller, Joan Mir, Takaaki Nakagami, Pol Espargaró, Brad Binder, Martin e Oliveira.

O francês líder da temporada quebrou o recorde da pista logo em sua primeira volta, com 1:22.677. Martin demonstrou força e o acompanhou no segundo lugar, com Zarco cravando a terceira posição até o momento, quatro décimos abaixo do espanhol e sete de Quartararo.

Restando quatro minutos, os pilotos foram para as últimas tentativas. Bagnaia superou Zarco e conseguiu o lugar na primeira fila. Martin voou em sua volta e bateu o tempo de Quartararo, com nova quebra de recorde e segunda pole consecutiva para o novato em 2021.

É a terceira vez no ano que o espanhol larga da ponta e o francês segue seu pequeno "jejum no ano", após conquistar o primeiro lugar cinco vezes seguidas entre os GPs da Espanha e Catalunha, ele não crava a posição desde então.

Resultados do Q2

