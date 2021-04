O primeiro treino da MotoGP neste sábado em Portugal teve a liderança de Fabio Quartararo com a Yamaha, mas ficou marcado por um grande acidente envolvendo Jorge Martín, da Pramac Ducati.

Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu, mas Martín estava em uma volta de aquecimento quando caiu na curva sete e foi jogado violentamente pela brita. O espanhol, que foi um dos destaques do GP de Doha, foi levado ao centro médico após ser retirado da pista de maca.

Após o fim do treino, a MotoGP anunciou que Martín foi descartado da classificação, sendo transferido ao hospital local com contusões na cabeça, mão direita e tornozelo.

Apesar da maioria dos pilotos saírem de primeira com pneus médios, vários melhoraram seu tempo de ontem imediatamente.

Franco Morbidelli quase se envolveu em um acidente com Takaaki Nakagami no começo do TL3, com o piloto da Petronas tendo um pequeno contato com a LCR na curva 11 de Portimão. O japonês precisou ir ao centro médico no meio da sessão para tomar uma injeção de analgésicos no ombro, lesionado após sua queda no TL2 de ontem, mas voltou à pista.

Johann Zarco, atual líder do campeonato, assumiu a liderança cedo com 01min40s008, o segundo melhor tempo do final de semana até então.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

O tempo de Zarco manteve-se até próximo do fim, quando Aleix Espargaró bateu a marca da sexta de Francesco Bagnaia com 01min39s690. Os minutos finais foram marcados por trocas na liderança envolvendo também Jack Miller e Fabio Quartararo, que marcou 01min39s044 e não foi mais superado por nenhum rival.

Mesmo após a retomada da sessão depois do acidente de Martín, o tempo de Quartararo foi suficiente para mantê-lo na ponta, em uma dobradinha da Yamaha com Morbidelli em segundo e Bagnaia em terceiro.

Além dos três, passaram direto para o Q2 Johann Zarco, Álex Rins, Jack Miller, Luca Marini, Aleix Espargaró, Miguel Oliveira e Maverick Viñales. O atual campeão, Joan Mir, conseguiu apenas a 12ª posição com a Suzuki, logo a frente de Pol Espargaró, Valentino Rossi e Marc Márquez, que não conseguiu fazer uma última volta lançada devido a um erro nos minutos finais.

O grid da MotoGP volta à pista de Portugal para o quarto e último treino livre, às 09h30, seguido da classificação, a partir das 10h10. Ambas as sessões terão transmissão pelo FOX Sports. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana em Portugal.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP Portuguese Grand Prix - FP3 results

SEXTA-LIVRE: Mercedes começa fim de semana em Ímola na frente; veja destaques da sexta

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA: A verdade sobre motor Honda e tudo sobre o GP da F1 em Ímola

Your browser does not support the audio element.