Francesco Bagnaia manteve segurança e foi o mais rápido dos dois treinos do GP da Malásia da MotoGP. No primeiro treino em Sepang, o piloto da Ducati de fábrica testou os pneus macios e se manteve à frente, mas na segunda sessão o italiano travou uma batalha direta com o rival pelo título, Jorge Martín.

No TL1, ao contrário de Martín, da Pramac Ducati, Bagnaia, optou por usar pneus macios no final da sessão, uma decisão que o levou a um tempo 1.647s melhor que o de Martín.

Martin foi o terceiro mais rápido dos pilotos a ficar com os médios e, portanto, o sexto no geral. O espanhol, que lidera o campeonato por 17 pontos sobre Bagnaia com uma rodada para o fim da Malásia, cometeu um pequeno erro durante a sessão, quando ele freou mais rápido que ele e saiu da pista na curva final.

Já no TL2, O piloto da Ducati obteve uma vitória psicológica sobre Martín ao fazer uma volta de 1m57,679s no final da sessão, à qual o espanhol caiu tentando responder.

O desempenho de Bagnaia na sexta-feira o deixa bem preparado para reduzir a diferença de pontos no fim de semana, enquanto ele tenta conquistar o terceiro campeonato consecutivo.

Martín liderou a maior parte da segunda sessão e parecia ser o favorito depois de definir o ritmo inicial no esforço final para obter os tempos, mas Bagnaia foi o mais rápido quando realmente importava nos minutos finais.

Apesar de ter caído na Curva 1 logo após Bagnaia ter marcado seu tempo, Martín acabou sendo o segundo mais rápido, o que significa que ambos podem se concentrar com segurança na classificação, depois de terem garantido suas vagas para o Q2.

O companheiro de equipe de Bagnaia, Enea Bastianini, foi o terceiro mais rápido, já que as GP24 pareciam rápidas em Sepang, enquanto seu rival pelo terceiro lugar no campeonato, Marc Márquez, apenas entrou no Q2 com o 10º tempo.

O esforço tardio de Maverick Viñales, da Aprilia, foi suficiente para colocá-lo em quarto lugar, com Álex Márquez, da Gresini, em quinto.

A Yamaha pôde comemorar a passagem de seus dois pilotos para o Q2, apesar de Fabio Quartararo ter perdido um motor pela manhã. O campeão de 2021 foi o sexto mais rápido, com o companheiro de equipe Alex Rins em oitavo.

Dividindo a dupla estava Franco Morbidelli, da Pramac Ducati, enquanto Jack Miller foi o único representante da KTM entre os 10 primeiros, com o nono melhor tempo.

A estrela estreante da fabricante austríaca, Pedro Acosta, terá que tentar entrar no Q2 pela porta dos fundos no Q1, já que o piloto da Tech3 conseguiu apenas o 11º tempo. O companheiro de equipe de fábrica de Miller, Brad Binder, estava sempre tentando recuperar o atraso depois de uma queda no início da sessão e ficou em 14º.

Marco Bezzecchi foi outro que sofreu uma queda, deixando cair seu VR46 na última curva, no meio da sessão. Ele foi o 12º mais rápido da VR46, com Johann Zarco (LCR) sendo a melhor das Hondas, em 13º.

O substituto de Fabio di Giannantonio na VR46 Ducati, Andrea Iannone, ficou a 1,939s do ritmo final nos treinos. Ele ficou à frente apenas do substituto de Miguel Oliveira na Trackhouse Aprilia, Lorenzo Savadori, em 21º lugar.

Tabela do TL1 da Malásia

Tabela do TL2 da Malásia

Pecco SE IMPÕE contra Martín, e Márquez ERRA em Chang! Iannone volta à MotoGP | Moto2 e Lucas Moraes

Pódio Cast analisa Martín x Pecco na Tailândia e reta final da temporada 2024 da MotoGP

