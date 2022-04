Carregar reprodutor de áudio

Com condições mais amenas, os pilotos da MotoGP foram ao Circuito das Américas pela primeira vez neste sábado para o TL3 do GP das Américas, em Austin. E em meio a melhoras nos tempos de volta, a liderança da sessão ficou com Fabio Quartararo em meio a diversas batidas.

Após 15 minutos do TL3, apenas três pilotos haviam conseguido superar suas marcas da sexta-feira. Foi apenas na segunda metade da sessão que começamos a ver melhoras significativas ao longo do grid.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mas a reta final do TL3 também foi marcada por quedas. Primeiro, Mir com a Suzuki, na curva 13, logo após fazer o melhor primeiro setor da pista. Outro a ir ao chão foi Jorge Martín, na curva 16.

A Pramac Ducati ainda teve mais problemas quando Zarco sofreu uma queda nos minutos finais do TL3, pouco antes de Brad Binder com a KTM, que foi ao chão nos últimos segundos da sessão.

No final, foi Quartararo quem terminou na frente marcando 02min02s361, apenas 0s059 mais rápido que Enea Bastianini com a Gresini Ducati. A montadora italiana ainda completou o top 3 com Jack Miller, apenas 0s086 atrás do francês. Marc Márquez foi o quarto e Bagnaia o quinto.

No combinado dos três treinos livres, os quatro primeiros colocado mantiveram suas posições, enquanto Zarco foi o quinto, mesmo com a batida no final. Ainda passaram diretamente para o Q2: Bagnaia, Pol Espargaró, Mir, Nakagami e Marini.

Atual líder do Mundial, Aleix Espargaró foi o 11º, tendo que disputar o Q1 na classificação desta tarde após acabar a apenas 0s070 do tempo de Marini. A lista de nomes do Q1 conta ainda com Rins, Morbidelli, Binder, Oliveira e mais.

A MotoGP realiza na tarde deste sábado a classificação para o GP das Américas a partir das 16h10, com transmissão da ESPN 4 e do Star+.

Confira o resultado final do TL3 para o GP das Américas da MotoGP:

