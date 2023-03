Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP deu nesta sexta-feira o pontapé inicial da temporada 2023 com as primeiras sessões de treinos livres para o GP de Portugal. O dia foi marcado por um forte acidente de Pol Espargaró na reta final do TL2, que terminou com a liderança de Jack Miller.

Pela primeira vez desde 2006 a temporada da MotoGP começa na Europa, junto com a estreia do novo formato, com a introdução das corridas sprint.

Na primeira sessão do dia, que ocorreu com pista úmida, tivemos Álex Márquez na ponta, em sua estreia oficial como piloto da Gresini Ducati. Com a pista melhorando com o passar dos minutos, o espanhol teve vida tranquila para marcar 01min38s782, seguido de Joan Mir com a Honda e Luca Marini na VR46, enquanto o atual campeão. Francesco Bagnaia, foi o nono.

O início da sessão foi marcado por pilotos buscando entender se era possível sair dos boxes com pneus slicks, mas interrompendo logo. Nos primeiros 10 minutos, a liderança era de Bezzecchi, com 01min49s

Aos poucos, a situação foi mudando e os pilotos puderam forçar mais. Com isso, o Márquez da Gresini conseguiu marcar um bom 01min38s782 que não seria batido até o fim. Mir foi o segundo, a apenas 0s045.

Confira o resultado final do TL1 da MotoGP em Portugal:

Na sequência, o TL2 foi mais movimentado, mas também conturbado. Duas bandeiras vermelhas atrapalharam o andamento da sessão. A primeira veio com 15 minutos, quando um problema técnico com o sistema de cronometragem forçou a interrupção.

Cerca de 30 minutos depois, a sessão foi reiniciada, com Vinãles liderando com 01min38s866. A outra bandeira vermelha veio com 14 minutos para o fim, devido a um forte acidente com Pol Espargaró, que faz sua estreia com a Tech3 GasGas.

O espanhol foi lançado de sua RC16 de forma violenta na curva 10, rolando até atingir a barreira. Ele precisou ser atendido pela equipe médica ainda na pista por cerca de 30 minutos, sendo colocado em uma ambulância e transferido de helicóptero para o hospital.

Segundo a categoria, Espargaró estava consciente, mas com lesões nas costas e no peitoral.

Quando a sessão foi retomada, os pilotos voaram para a pista em busca dos melhores tempos do dia. Sob o novo formato, os grupos de classificação passam a ser formados de acordo com o combinado de tempos dos dois treinos de sexta-feira, devido à redução de um dos TLs de sábado.

No final, Miller foi o mais rápido com 01min37s709, apenas 0s037 mais rápido que Viñales, enquanto Bagnaia foi o terceiro, apesar dos problemas com sua Ducati nos minutos finais da sessão. Marini e Martín completaram o top 5.

Com o combinado dos resultados, estão diretamente classificados para o Q2: Jack Miller, Maverick Viñales, Francesco Bagnaia, Luca Marini, Jorge Martín, Fabio Quartararo, Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Aleix Espargaró e Enea Bastianini. Em 12º e 14º, Joan Mir e Marc Márquez terão que disputar as duas vagas no Q1.

A MotoGP retorna à pista de Portimão no sábado. Às 7h10 acontece o terceiro treino livre, que passa a ter a função do TL4. Logo na sequência, às 7h50, acontece a classificação, cujo formato não foi alterado. Fechando o dia, às 12h, teremos a primeira corrida sprint da história da MotoGP. Você acompanha tudo na ESPN e no Star+

Confira o resultado final do TL2 da MotoGP em Portugal:

