Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP não corria no Japão desde antes do início da pandemia de Covid-19, porém, a categoria fez um retorno a Motegi na manhã desta sexta-feira com o primeiro treino livre para o GP de domingo em um formato estendido.

A única sessão de treinos foi prolongada para 75 minutos depois que a programação do dia teve que ser alterada devido às dificuldades logísticas em levar o paddock de Aragón no domingo passado para o Japão nesta semana.

Com a sessão mais longa, grande parte dos primeiros 50 minutos foram dedicados à afinação da corrida, com o primeiro lugar trocando de mãos entre Marc Márquez, Jack Miller e o líder do campeonato Fabio Quartararo. Este último liderou a sessão com 1min45s807 quando as bandeiras de chuva foram hasteadas restando 45 minutos.

Felizmente, as chuvas atingiram apenas alguns pontos - embora as previsões tempestuosas para sábado significassem que a segunda metade do TL1 seria crucial para a ordem do grupo de classificação. Álex Rins, da Suzuki – que estreou um conjunto de novas asas traseiras em sua GSX-RR no FP1 – foi o primeiro piloto a melhorar o tempo com pneus macios restando pouco mais de meia hora para o final.

O espanhol chegou ao topo com 1min45s738, antes de Johann Zarco, da Pramac Ducati, abrir caminho em sua primeira volta com pneus macios com 1min45s309.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aleix Espargaró na Aprilia – que chega ao Japão a apenas 17 pontos do líder do campeonato Quartararo – avançou a meia hora do final com 1min45s233, antes de Zarco conseguir uma pequena vantagem com 1min45s210. Quartararo, Bastianini e Rins trocariam o primeiro lugar nos 20 minutos seguintes, antes de Miller na equipe de fábrica Ducati começar a acender as telas de cronometragem com pouco mais de sete minutos restantes.

O australiano se desbravou com um 1min44s660 - substituindo os 1min44s913 da Rins - e estava no caminho certo para fazer seu próprio esforço em sua turnê de acompanhamento. Mas Miller encontrou tráfego lento no substituto de Joan Mir na Suzuki, Takuya Tsuda, custando-lhe cerca de três décimos – embora ele ainda tenha feito 1min44s509 para terminar o TL1 mais rápido que todos.

O seu companheiro de equipe Francesco Bagnaia ficou apenas 0s028 fora desse tempo em segundo, com Quartararo – a quem ele está apenas 10 pontos após o GP de Aragón – mais 0s021 atrás em terceiro. O trio de candidatos ao título correu para trás na tabela de tempos, com Espargaró saltando para quarto no final da tarde com 1min44s577 à frente do piloto da VR46 Ducati, Luca Marini e Marc Márquez.

Pol Espargaró superou o companheiro de equipe da Honda, Marquez que ficou em sétimo, à frente das KTMs de fábrica de Brad Binder e Miguel Oliveira, e da irmã Aprilia de Maverick Vinales.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

As quedas de Zarco e Bastianini custaram caro para ambos, já que eles parecem prontos para enfrentar o Q1 se a chuva esperada chegar na manhã de sábado no TL2. Zarco terminou a sexta-feira em 11º, a 0s001 do top 10, com Bastianini em 14º atrás de Rins e à frente de Jorge Martin, da Pramac. O lesionado Takaaki Nakagami – cuja continuação na corrida em casa será decidida após o TL1 – foi 12º com a sua LCR Honda.

Franco Morbidelli, da Yamaha, parecia estar a caminho de um forte final no TL1, tendo sido um fator consistente no top 10 durante toda a sessão. Mas o italiano caiu para 16º na bandeira quadriculada à frente de Cal Crutchlow, da RNF Racing, que tem experiência recente em Motegi por ter participado de vários testes para a Yamaha no local neste ano.

Seu companheiro de equipe Darryn Binder também sofreu uma queda no final e foi 18º como resultado, com Marco Bezzecchi (VR46) à frente de Alex Márquez (LCR), Raul Fernandez (Tech3), o wildcard da HRC, Tetsuta Nagashima, Fabio di Giannantonio e Tsuda.

Resultado do TL1:

VÍDEO: O rumor sobre da Matta comandar a Audi na F1

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?