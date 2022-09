Carregar reprodutor de áudio

Francesco Bagnaia vive um momento positivo na MotoGP. Com quatro vitórias nas últimas cinco corridas, o italiano da Ducati se encontra a apenas 10 pontos do líder Fabio Quartararo, revertendo uma desvantagem que chegou a ser de 91 tentos. E Pecco acredita que, para realizar o sonho de conquistar o título, consegue depender apenas de si próprio, evitando ordens de equipe.

A questão das ordens de equipe foi levantada após os últimos dois GPs, em Misano e em Aragón, no qual Bagnaia e Enea Bastianini lutaram até o fim pela vitória, com o piloto da Gresini levando a melhor no último domingo, tirando cinco pontos de Pecco no Mundial.

A Ducati mantém um posicionamento firme de que não impedirá nenhum piloto em suas quatro equipes e oito motos de lutar pela vitória, e Bagnaia concorda com a montadora, afirmando que não precisa desse tipo de ajuda.

"Honestamente, acho que não preciso de ajuda para estar na frente", disse Bagnaia quando questionado se a Ducati considera usar ordens de equipe. "Prefiro vencer na pista, não porque alguém me deixou passar".

"Mas, de qualquer jeito, não estou por dentro disso. É algo que eu já falei o que penso, que é me deixem fazer o que eu quiser. E se eles decidirem algo diferente, não terá envolvimento meu. Eu vou correr, vou tentar estar na frente e vencer. Esse é o meu objetivo, como fiz em Misano e Aragón".

Bastianini, que ainda está vivo na luta pelo título, a 48 pontos de Quartararo com a Ducati de 2021, disse que não recebeu instruções da montadora par ajudar Bagnaia no Japão.

"Há uma grande dúvida sobre essa situação. E a mídia força um pouco. Mas acho que a minha situação no meu box nesse momento é bem tranquila. Minha sensação é boa e acho que a Ducati quer isso no momento".

"Não sei de ordens de equipe no momento e veremos no futuro o que acontece se Pecco estiver na frente. Estou mais perto da luta mas, no momento, há apenas uma questão: eu preciso dar o meu máximo para ser rápido".

