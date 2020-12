MotoGP: Márquez recebe alta do hospital após terceira cirurgia

Hexacampeão de MotoGP, Marc Márquez teve alta do hospital em Madrid após realizar uma terceira operação no braço que fraturou no GP da Espanha. O piloto da Honda sofreu uma queda forte nos estágios finais da etapa de abertura da temporada em Jerez em julho, quebrando o osso do úmero no braço direito, o que exigiu uma operação imediata.

Ele ainda fez uma tentativa de retorno abortada poucos dias depois, no GP da Andaluzia, o que enfraqueceu a placa em seu braço a ponto de quebrar quando ele abriu a porta do pátio de sua casa.

Precisando de uma segunda operação, Márquez não voltaria a correr pelo resto da temporada, pois sua recuperação foi mais lenta do que o esperado - provavelmente resultado de uma infecção encontrada na fratura depois que ele passou por uma terceira operação no início deste mês para enxerto ósseo de seu quadril em seu braço.

A Honda ainda não revelou o tempo de recuperação de Márquez após sua última cirurgia, mas prevê-se que ele ficará fora de ação por pelo menos mais seis meses.

Na tarde de domingo, a Honda confirmou o progresso de Márquez após a cirurgia e o início do tratamento com antibióticos para a infecção em sua fratura foi considerado satisfatório, tendo assim alta do hospital.

Uma breve declaração dizia: “O progresso de Marc Márquez após a cirurgia realizada em 3 de dezembro e o início da terapia com antibióticos foi considerado satisfatório por sua equipe médica”.

“Hoje ele teve alta do Hospital Ruber Internacional para continuar a recuperação em casa, onde continuará com o tratamento de antibiótico específico”.

Com a temporada de 2021 da MotoGP marcada para começar em 28 de março no Qatar, com os testes começando um mês antes, Márquez deve perder o início da nova temporada.

Márquez foi substituído pelo piloto de testes da HRC Stefan Bradl do GP da República Tcheca em diante nesta temporada, com o chefe da Honda, Alberto Puig, elogiando os esforços do campeão mundial de Moto2 de 2011 pela jornada dupla em 2020.

No entanto, uma potencial pausa de seis meses para Márquez pode abrir as portas para o ex-piloto da Honda, Andrea Dovizioso, fazer um retorno surpresa às corridas em 2021.

O vencedor de 15 corridas de MotoGP vai tirar um ano sabático em vez de assinar com outro fabricante como piloto de testes depois de deixar a Ducati, deixando-o sem vínculos contratuais caso a Honda o aborde.

A Honda colocará em campo uma nova formação em ambas as equipes em 2021, com Pol Espargaró se juntando a Márquez na equipe de trabalho, enquanto Alex Márquez passa para a LCR ao lado de Takaaki Nakagami.

