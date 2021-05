MotoGP: Pilotos questionam área de escape da Curva 7 em Jerez

A rápida virada da Curva 7 foi um ponto particular de preocupação após uma queda de Marc Márquez no TL3 da etapa de Portugal da MotoGP, disputado neste sábado (01) antes da classificação, onde o piloto da Honda foi direto para a barreira de ar e posteriormente levado ao hospital para exames.

O companheiro de equipe do espanhol, Pol Espargaró, teve um acidente semelhante na mesma curva no TL4 e disse que o maior problema é o piloto cair da moto e ser atingido por ela em alta velocidade.

“Existem dois tipos de acidentes lá ... ou três tipos de acidentes”, disse Espargaró à Autosport quando questionado sobre a segurança da Curva 7. "O primeiro é o lado alto, há espaço suficiente no canto do meio, mas se você bater como o Marc e eu antes de diminuir a velocidade, com certeza a parede estará muito perto."

“Ok, nós temos essa tecnologia da barreira de ar, mas precisamos pensar se por exemplo a moto está vindo atrás na mesma direção. A vantagem de ter área de escape é que estou indo na mesma velocidade da moto [se eu cair], então estou sempre um pouco separado dela.

"No entanto, quando você bate em algo e é parado como Marc, isso significa que a moto pode chegar na mesma velocidade que você. Este é o ponto perigoso."

A maioria dos pilotos concorda que o problema não é o circuito de Jerez, mas o fato de todos os anos as motos da categoria se tornarem mais rápidas.

“A pista tem alguns locais onde a área de escape não é suficiente para a velocidade da MotoGP agora,” disse Valentino Rossi quando questionado sobre a segurança do circuito pela Autosport. "Acho que muitas pistas diferentes durante a temporada estão mais ou menos neste nível. É sempre ruim quando você vê o piloto chegar no final da área de escape porque é muito perigoso."

“Isso é muito importante, precisamos melhorar porque o desempenho dos pneus, das motos, dos freios é maior, então você precisa adaptar.”

As áreas de escape de Jerez foram discutidas na sexta-feira à noite na comissão de segurança do piloto, com Franco Morbidelli confirmando que algumas mudanças serão feitas para 2022 - embora a “Curva 7 não esteja incluída”.

Mesmo que a criação de mais espaço entre o limite de pista e as barreiras seja uma mudança bem recebida, Aleix Espargaró diz que a segurança do circuito ser discutida apenas depois de grandes quedas o "deixa com muita raiva", já que os problemas de Jerez foram destacados várias vezes antes.

Assim como as mudanças nas áreas de escape, Jack Miller pensa que uma das maiores alterações para a segurança precisa ser feita fora da pista.

“Para mim, a maior coisa que precisa acontecer aqui é o tamanho da brita”, disse ele. "Como um amontoado de cascalho, pedaços grandes. Não é realmente macio onde você pode afofar e desacelerar mais rápido, mas para lugares como a Curva 7, é a única solução.”

