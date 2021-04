Após uma manhã movimentada em Portugal, marcada pelo forte acidente de Jorge Martín, a MotoGP voltou à pista de Portimão para a classificação, que determinou o grid de largada para o GP deste domingo. E em uma grande disputa no Q2, a pole position ficou com Fabio Quartararo, enquanto Marc Márquez garantiu a 6ª posição em seu retorno após nove meses longe.

Márquez é o grande assunto do final de semana e vem mostrando bons resultados mesmo após tanto tempo afastado. O hexacampeão apenas caiu no Q1 porque não conseguiu entregar uma volta rápida nos minutos finais do TL3, devido à paralisação causada pelo acidente do piloto da Pramac Ducati.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 11 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa primeira parte do treino: Álex Márquez, Joan Mír, Pol Espargaró, Valentino Rossi, Marc Márquez, Brad Binder, Danilo Petrucci, Enea Bastianini, Takaaki Nakagami, Lorenzo Savadori e Iker Lecuona.

Jorge Martín, que terminou em 20º no combinado dos três treinos livres, não disputou a classificação após seu grave acidente sofrido no TL3. O espanhol sofreu contusões na cabeça, mão direita e tornozelo e foi encaminhado ao hospital para mais exames.

No final da primeira parte do treino, Marc Márquez ficou com a ponta ao marcar 01min39s253, seguido de Joan Mir, com 01min39s710

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 21º: Álex Márquez, Pol Espargaró, Brad Binder, Enea Bastianini, Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Iker Lecuona, Lorenzo Savadori e Takaaki Nakagami

Q2

Os campeões Marc Márquez e Joan Mir garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Álex Rins, Jack Miller, Luca Marini, Aleix Espargaró, Miguel Oliveira e Maverick Viñales.

O começo do Q2 foi repleto de incidentes, como Quartararo escapando da pista e a queda do líder do campeonato, Johann Zarco. Na segunda rodada de voltas, ainda tivemos a queda de Miguel Oliveira.

Enquanto isso, Márquez chegou a sair, mas rapidamente voltou aos boxes. A transmissão inclusive mostrou o hexacampeão mexendo no braço, deixando dúvidas se estaria com dores

No final, a pole position ficou com Fabio Quartararo após a volta de Francesco Baganaia ter sido cancelada devido a uma bandeira amarela. Álex Rins e Johann Zarco completam a primeira fila.

Fecham o top 12: Jack Miller, Franco Morbidelli, Marc Márquez, Aleix Espargaró, Luca Marini, Joan Mir, Miguel Oliveira, Francesco Bagnaia e Maverick Viñales.

A MotoGP volta à pista no domingo para o GP de Portugal, 3ª etapa da temporada 2021. A prova está marcada para as 09h, horário de Brasília. A transmissão será no Fox Sports. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana em Portimão.

