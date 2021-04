Fabio Quartararo, da Yamaha, liderou o terceiro treino livre do GP de Doha, em um dia afetado pelas rajadas de vento no Catar. O atual campeão mundial da MotoGP Joan Mir se juntará a Rossi no Q1 novamente.

O vento aumentou consideravelmente no início do TL3, com muita poeira sendo soprada para o circuito de Losail.

O piloto da Tech3 KTM Iker Lecuona estabeleceu o ritmo inicial da sessão com 1min58s073, antes da Yamaha de Quartararo passar à frente com tempo de 1min56s912.

Apesar das condições de baixa aderência, o francês continuou a melhorar seu ritmo para 1min56s723, embora Mir assumisse o topo 10 minutos depois registrando 1min56s450 com sua Suzuki.

O piloto espanhol permaneceria como referência até os três minutos finais, quando seu companheiro de equipe Alex Rins passou a liderar com tempo de 1min56s347.

Rins parecia prestes a terminar o TL3 liderando uma dobradinha da Suzuki, mas Quartararo cravou 1min56s064 para terminar no topo da sessão - embora Jack Miller, da Ducati, permaneça o mais rápido de todos em tempos combinados com 1min53s145 no TL2.

Joan Mir vai se juntar aos quatro pilotos da KTM, Pol Espargaró, da Honda, e Valentino Rossi no Q1.

Danilo Petrucci foi quarto com a Tech3 KTM, mas é apenas 12º nos tempos combinados e segue para o Q2.

Franco Morbidelli da Petronas SRT, que foi sexto no TL3, se juntará a Viñales no Q2.

Francesco Bagnaia foi o único piloto de fábrica da Ducati a rodar algumas voltas em TL3, o italiano ficou em 14º, enquanto Miller, a dupla da Pramac Johann Zarco e Jorge Martin e Luca Marini da Avintia não marcaram tempos.

Todos do quarteto, exceto Marini, garantiram suas vagas no Q2.

O treino classificatório para o GP de Doha começa às 14h, horário de Brasília.

