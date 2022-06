MotoGP: Quartararo renova com Yamaha até o fim de 2024

Carregar reprodutor de áudio

O atual campeão da MotoGP segue onde está. A Yamaha anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato com o francês Fabio Quartararo, garantindo-o na equipe oficial da montadora francesa até o fim de 2024.

Quartararo estreou na MotoGP em 2019 com a equipe satélite da Yamaha, a Petronas SRT, fazendo sete pódios em seu primeiro ano, antes de vencer três corridas em 2020. Seu bom desempenho o garantiu uma promoção para o time oficial em 2021, substituindo Valentino Rossi e venceu mais cinco provas, conquistando o Mundial de Pilotos com duas provas de antecedência.

O piloto vinha negociando um novo acordo com a Yamaha há algum tempo, com ele repetindo diversas vezes durante a pré-temporada que sua continuidade com a montadora estava ligado ao desempenho da moto M1, que o decepcionou durante os testes.

Mas, no mês passado, o chefe da Yamaha, Lin Jarvis, disse ao Motorsport.com, que esperava fechar o novo acordo com o francês está o fim de junho. A notícia foi confirmada na véspera do início das atividades para o GP da Catalunha, em Barcelona.

"Estou muito feliz por anunciar que seguirei com a Yamaha por mais dois anos", disse. "No passado, chegar à MotoGP com a Yamaha e, posteriormente, com a equipe oficial, foram decisões fáceis. A Yamaha acreditou em mim desde o começo, e isso não é algo que tomo levianamente".

"Mas, tendo dito isso, esse novo acordo foi uma grande decisão. Estou em um ótimo ponto da minha carreira, então demorei um pouco mais para bater o martelo. Eu acredito no projeto da Yamaha para a MotoGP e sinto que todos estão muito motivados".

"E agora que temos essa confirmação, podemos focar integralmente na temporada atual. Quero agradecer às pessoas ao meu redor, que sempre me ajudaram e me apoiaram, além dos fãs que sempre torcem por mim. Agradeço todo o apoio".

Quartararo segue sendo o destaque da Yamaha em 2022, vencendo em Portugal e com mais três pódios para liderar o Mundial. Em comparação, a somatória dos outros três pilotos da montadora japonesa, Franco Morbidelli na equipe oficial e Andrea Dovizioso e Darryn Binder na RNF é de 34 pontos, contra 122 do atual campeão.

Mas após a RNF Racing anunciar que mudará para a Aprilia pelos próximos dois anos, a Yamaha deve ter apenas duas motos no grid em 2023.

Com isso, a Yamaha fecha sua dupla para o próximo ano, já que Franco Morbidelli chegou à equipe oficial no meio do ano passado com um contrato válido até o fim de 2023. A montadora descartou a possibilidade de trazer para a MotoGP o atual campeão do Mundial de Superbike Toprak Razgatlioglu.

