Nesta quinta-feira, Marc Márquez pela quarta operação no braço desde o acidente sofrido no GP da Espanha da MotoGP em 2020. E segundo o ex-piloto e empresário do hexacampeão, Emilio Alzamora, eles receberam a garantia da equipe médica que essa cirurgia será a definitiva.

Em Barcelona para o GP da Catalunha, Alzamora falou para um grupo grande de pessoas a informação, dando a entender que Márquez e sua equipe estão seguros de que a quarta intervenção cirúrgica será a que lhe permitirá voltar recuperado.

"Como vocês todos sabem, Marc já está nos Estados Unidos e, nesta quarta, ele está passando pelos exames antes da cirurgia nesta quinta-feira", explicou.

Alzamora não acompanhou Márquez nesta viagem, e nem explicou quem viajou com o piloto, mas disse que ele está "perfeitamente amparado" para enfrentar mais uma cirurgia nesse processo.

"Bem, vamos ver quanto às garantias, porque no final é uma operação. Mas como Marc explicou muito be no sábado, a terceira cirurgia [feita em dezembro de 2020] foi um sucesso total, porque ele tinha uma bactéria, uma infecção séria".

"Eles se concentraram nessa infecção e depois de três operações foi muito difícil deixar o úmero perfeito. Agora o osso está em grau significativo de rotação, por isso que a decisão foi tomada".

Para Alzamora, o mais importante é que Márquez sempre tentou e nunca desistiu.

"Marc tentou, trabalhou ao máximo com sua equipe médica e fisioterapeutas. Seu braço melhorou muito em relação ao passado, mas seu objetivo sempre foi lutar pelo Mundial e gostar de pilotar a moto, e ainda existem limitações a isso".

"Este ano, a parte da moto também não ajuda, é uma realidade. A Honda tem um trabalho importante a fazer e deve melhorar a moto, e acho que é a melhor decisão que podemos tomar".

"Quando eu digo que nos deram garantias, é porque está muito claro onde está o foco do problema: o úmero tem uma rotação muito importante [fala-se em mais de 30%] e, com a técnica explicada, eles voltarão a colocar o osso no lugar".

Uma decisão e uma nova entrada na sala de cirurgia que talvez outros, tendo ganhado tanto e sendo uma lenda, teriam recusado.

"Sem dúvida, diz muito sobre o caráter de Marc, querer continuar lutando e continuar trabalhando cem por cento para poder lutar novamente pelo campeonato mundial, que é sua grande motivação".

"Marc é humano e passou dificuldade, com recaídas e operações, qualquer um na posição dele pensaria em desistir, mas ele sempre nos surpreende com sua capacidade de se superar e de não jogar a toalha. Pessoalmente, ele nunca mencionou a ideia de retração, pelo contrário, está sempre lutando para sair dessa que a vida colocou diante dele".

Un momento de la presentación del Gran Premio de Catalunya este miércoles en Barcelona, con (de izquierda a derecha) Maverick Viñales, Alex Crivillé, Carlos Checa, Emilio Alzamora y Sito Pons, todos ellos campeones del mundo

Em julho de 2020, quatro dias depois de passar pela primeira cirurgia no úmero direito, Alzamora foi quem mais lutou para que Marc não reaparecesse no segundo GP de Jerez. Agora, quando já se fala em possíveis datas de reaparecimento, até Misano ou Aragón, em setembro, o ex-piloto nem quer saber.

“Todos os atletas tiveram episódios, e esse teve consequências importantes, não podemos negar, é evidente. Mas o importante é olhar o presente, o passado, e acho que ele estava em boas mãos com o Dr. Samuel Antuña na terceira operação, e agora, com o Dr. Joaquín Sánchez-Sotelo, ele está em as melhores mãos. Você aprende com tudo e agora, a primeira coisa é que a operação vai bem e, segundo, os prazos que tem que ser, serão. Não há pressa para voltar à moto”, concluiu Alzamora.

