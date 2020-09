Depois de um treino classificatório da MotoGP em Barcelona no qual as Yamahas dominaram e formaram a primeira fila, a corrida do domingo foi movimentada e mostrou a força que a Suzuki tem em ritmo de prova. Mas, no final, a vitória ficou com Fabio Quartararo.

No sábado, Franco Morbidelli garantiu a pole e Quartararo fechou uma dobradinha da equipe Petronas, com Valentino Rossi fechando a primeira fila. A Yamaha só não fez o Top 4 porque Jack Miller se colocou na frente de Maverick Viñales.

Morbidelli largou bem e saiu tranquilo, mas Quartararo e Rossi perderam posições na saída. Miller subiu para segundo, mas ainda na primeira volta Rossi subiu e ultrapassou o australiano da Ducati. Miller ainda não conseguiu manter a terceira posição, perdendo para o francês.

E já na primeira curva, um acidente envolvendo Zarco e Dovizioso levou ambos ao chão, deixando o líder do Mundial em uma situação difícil. Enquanto isso, Viñales fez uma largada ruim, perdendo 11 posições ao final da primeira volta, caindo para 16º. Já Mir subiu o grid, ocupando o quinto lugar.

Quartararo conseguiu passar Rossi no início da sexta volta, deixando o Top 3 novamente com sua formação original. E o francês conseguiu passar o companheiro de Petronas para assumir a liderança três giros depois, deixando Morbidelli para sofrer pressão de Rossi.

Pol Espargaró foi o próximo piloto a sofrer uma queda, perdendo o equilíbrio de sua KTM no meio da Curva 1 durante a volta 13. Já no giro seguinte, outro susto no mesmo local: Morbidelli quase perdeu o controle da moto e acabou fazendo uma trajetória mais longa para não cair. Com isso, Rossi pulou para o segundo lugar.

Valentino Rossi, que vinha em uma grande prova e estava a caminho de conquistar seu pódio de número 200 na MotoGP, caiu na volta 16, perdendo o equilíbrio da moto no meio da Curva 2, indo parar na caixa de brita. Três voltas depois, Miguel Oliveira também caiu.

No início da volta 20, de um total de 24, Quartararo tinha uma liderança de 2s6 para Morbidelli, que via Mir colado nele, a menos de meio segundo. Enquanto isso, o espanhol era caçado por seu companheiro de Suzuki, Rins.

No final, Fabio Quartararo venceu com tranquilidade. Completaram o pódio Joan Mir e Álex Rins. Franco Morbidelli não conseguiu bater de frente com as Suzukis e terminou em quarto, com Jack Miller completando o Top 5.

Com isso, Quartararo sai de Barcelona novamente na liderança do Mundial, com 108 pontos. Atrás dele, Álex Rins com 100 pontos. Mais atrás, Maverick Viñales tem 89 e o ex-líder Andrea Dovizioso cai para quarto, mantendeu seus 84 pontos.

Agora, a MotoGP tira uma semana de folga, voltando no fim de semana de 09 a 11 de outubro com o GP da França em Le Mans, a nona de 14 etapas da temporada 2020.

PÓDIO: Hamilton é punido e Bottas vence na Rússia, com Verstappen em segundo

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?