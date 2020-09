Valentino Rossi e Franco Morbidelli estiveram nos holofotes da MotoGP neste sábado. Morbidelli garantiu a primeira pole da carreira e largará na ponta para o GP da Catalunha que será disputado neste domingo. Já o heptacampeão, que cravou o terceiro melhor tempo na classificação, anunciou oficialmente neste sábado que se juntará ao ítalo-brasileiro na Yamaha SRT na próxima temporada.

O pole para a corrida na Espanha disse ter ficado muito feliz com o resultado da classificação deste sábado e que precisou fazer uma volta "limpa" para conseguir a primeira pole na MotoGP.

"É uma sensação ótima. Tive muita vontade de ir rápido hoje, me senti energizado imediatamente, queria forçar muito, senti que poderia fazer um bom trabalho, estou realmente muito satisfeito", disse Morbidelli à Sky Sports. "Cometi alguns erros, mas consegui fazer a última volta limpa. foi assim que saiu a pole".

Questionado sobre a contratação de Rossi pela Petronas para a próxima temporada, o ítalo-brasileiro valorizou o desafio de correr com um heptacampeão.

“Ele vai ser osso duro de roer, Vale é muito forte, vai ser um companheiro de equipe difícil de bater. Mas estou feliz, ele de um calibre diferente, tenho com ele uma relação diferente da dos outros pilotos. Parabenizo-o pela assinatura do contrato e desejo-lhe o melhor e espero me divertir e lutar muito com ele no próximo ano”, concluiu.

Desafio cada vez maior

Rossi trocará de lugar com Fabio Quartararo, que assumirá seu lugar na equipe de fábrica da Yamaha. Aos 41 anos de idade, o heptacampeão comentou a necessidade de se manter bem preparado fisicamente para competir em alto nível.

"Eu pensei muito antes de tomar a decisão de ficar, porque o desafio está ficando cada vez mais difícil. Para estar no topo da MotoGP, é preciso trabalhar muito e trabalhar duro, treinar todos os dias e ter uma ‘vida de atleta’, mas ainda gosto disso e ainda quero pilotar".

"Na primeira metade do ano, tomei minha decisão e conversei com a Yamaha, que concordou comigo. Eles disseram que mesmo se não tivesse espaço para mim na equipe de fábrica, a moto Yamaha e o suporte de fábrica estariam garantidos”.

Rossi também foi elogioso ao falar da nova equipe e do novo companheiro para 2021.

“Estou muito feliz em ir para a SRT. São uma time novo, mas mostraram ser uma equipe de ponta. São muito sérios e muito organizados. Vai ser legal ter Franco como companheiro, é um piloto da Academia, vai ser legal. Acho que podemos trabalhar juntos para fazer as boas coisas acontecerem”, finalizou.

