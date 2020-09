Fabio Quartararo voltou a se encontrar com a vitória neste domingo, no GP da Catalunha da MotoGP, dois meses depois de completar o domínio na rodada dupla de Jerez. E, segundo o piloto da Petronas, o "esperava mais" de Marc Márquez não influenciou em nada em sua performance.

Na última semana, a Honda divulgou uma entrevista com o hexacampeão, que segue em recuperação, onde ele disse que "esperava mais" de Quartararo após suas vitórias em Jerez.

Depois de fazer 50 pontos em Jerez, com 50 em disputa, Quartararo havia feito apenas 33 entre 100 possíveis nas quatro corridas seguintes, tendo como melhor resultado um quarto lugar no GP da Emilia Romagna, que teria sido um pódio se não fosse a punição.

Quartararo deu a volta por cima neste domingo em Barcelona, vencendo pela terceira vez na temporada e abrindo oito pontos de vantagem na liderança. Mas o francês insiste que a fala de Márquez nem passou pela sua cabeça, e chegou a concordar com o rival que seus resultados estavam abaixo do esperado.

"Eu falei com Marc na quinta, quando ele veio aqui", disse Quartararo ao Motorsport.com. "Mas, não, mesmo que ele não tivesse dito aquilo, eu teria sido o mesmo na moto. E é verdade, porque eu esperava mais de mim".

"Ele está certo. Então, não tenho nada a falar sobre isso, a não ser que é bom voltar ao pódio. A sensação é ótima".

Quartararo assumiu a ponta na nona volta após passar Valentino Rossi e Franco Morbidelli. Os dois pilotos da Petronas andaram próximos por algumas voltas, e Quartararo acredita que o ritmo dele e de seu companheiro era "rápido demais" e isso causou uma perda de performance no final.

Liderando com 3s5 de vantagem em certo ponto, o pneu de Quartararo se consumiu a ponto dele estar fazendo "voltas dignas de Moto3", permitindo uma aproximação de Joan Mir com a Suzuki, terminando a menos de um segundo.

"Honestamente, foi difícil. Eu tive uma boa largada, mas caí para quarto. Aí Jack errou e eu vi a oportunidade de passar. Quando eu assumi a ponta, Franco ficou próximo por cinco ou seis voltas. Nosso ritmo era muito bom nesse momento, mas muito rápido para os pneus".

"No final, eu estava três segundos mais lento, e não porque tinha tudo sob controle. Eu estava dando o meu melhor e é difícil de entender porque eles [Mir e Álex Rins] estavam tão mais rápidos no fim".

"Mas acho que foi importante ter a primeira parte da prova com boas condições. Podemos celebrar o bom trabalho de hoje porque, depois de cinco corridas difíceis consecutivas, aprendemos muito".

