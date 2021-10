Danilo Petrucci disse que os pilotos da MotoGP pediram que o GP das Américas fosse encurtado por motivos de segurança, mas os organizadores "não os levaram a sério" na comissão. A superfície da pista acidentada de Austin foi alvo de muitas críticas neste fim de semana, com muitos do grid classificando-a como perigosa.

Devido à natureza cruel de desníveis, vários disseram na última sexta-feira (1) que a ideia de encurtar a corrida de 20 voltas seria levantada na reunião da comissão de segurança, já que alguns temiam que chegar ao final seria fisicamente muito difícil. Segundo o italiano, a proposta foi apresentada, mas os representantes da FIM e da Dorna Sports que presidiram à reunião "pensaram que estavam brincando".

"Nós perguntamos, mas eles pensaram que estávamos brincando", disse Petrucci. "Precisávamos mesmo. Não sei o que podemos fazer e não sei se todos os pilotos concordavam com isso, mas com certeza 90% queria encurtar a corrida."

"Como eu disse a você, eles acham que não falávamos sério sobre isso, então [nós] os fizemos rir, digamos. Então, para mim pode ser um verdadeiro arrependimento, mas para eles de jeito nenhum."

Aleix Espargaró disse que os pilotos foram questionados na comissão de segurança qual seria o requisito mínimo para o MotoGP regressar a Austin em 2022, com todos concordando que um recapeamento do asfalto da Curva 2 até 10 seria aceitável.

Partes do circuito foram revisadas em 2020 na sequência de reclamações do MotoGP e da Fórmula 1 em 2019.

"Basicamente, na comissão de segurança, eles gostam dos solavancos", disse Espargaró. "A maioria dos pilotos estavam muito irritados e dizendo que esta pista não é segura e é completamente inaceitável correr aqui."

"Para mim e também para muitos dos meus companheiros, se fizéssemos uma cooperação, diríamos que não poderíamos pilotar aqui no domingo, mas já estamos aqui. Se não houver solução no ano que vem é impossível para nós voltarmos, e quase 95% dos pilotos pensavam o mesmo."

"Eles nos prometeram que iriam recapear da Curva 2 até 10, no mínimo. Pedimos mais, mas nos perguntaram qual é o mínimo para vir aqui no ano que vem, e todos concordamos que o mínimo é a Curva 2 até o final da Curva 10, que é a pior parte da pista, porque há um grande desnível ali, mas a 6 também é muito ruim."

"Então, é por isso que dissemos que essa parte tinha que ser revista e eles nos prometeram que se não fizessem esse trabalho, não viríamos no próximo ano", concluiu.

