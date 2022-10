Carregar reprodutor de áudio

Fabio Quartararo vem sofrendo muito neste temporada da MotoGP com as classificações em especial. O francês no ano passado marcou cinco pole positions e largou 14 vezes na primeira fila, número bem acima dos feitos em 2022.

Quartararo tem apenas cinco largadas na primeira fila e uma pole a seu crédito neste ano com o pacote de fraca potência da Yamaha e ficou “frustrado” no sábado em Phillip Island, depois de se qualificar em quinto atrás dos rivais mais próximos do título Aleix Espargaró e Francesco Bagnaia.

Embora ele admita que uma largada na segunda fila não seja um desastre, Quartararo diz que é “irritante” estar continuamente pelo menos dois décimos atrás de seus rivais na classificação.

“Decepcionado porque dou tanto numa volta e nunca é suficiente”, comentou Quartararo, que tem uma vantagem de dois pontos no campeonato a caminho do fim de semana. "Tenho a experiência do passado para saber como é fazer uma volta rápida."

“Na minha volta rápida perdi a frente na curva 3. Sempre que fazemos uma boa volta, nunca é suficiente, por isso é frustrante, mas honestamente a quinta posição está bom. Já fizemos muito pior. Mas, novamente, é irritante estar sempre dois ou três décimos dos líderes.”

Enquanto vários pilotos utilizaram vácuo em suas melhores voltas no Q2, Quartararo – como fez durante toda a temporada – optou por fazer seus tempos por conta própria.

Questionado sobre o porquê de insistir nesta estratégia, Quartararo explicou: “Não é uma questão de não gostar, é uma questão de cada vez que vou atrás de alguém é difícil porque especialmente nesta pista é importante aquecer o pneu dianteiro.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Se você começar a ir devagar, esperando por alguém, então se alguém vir que você está atrás, eles vão cortar [o acelerador]. Então, você perde 10 segundos em uma volta e o pneu dianteiro nunca está pronto. Especialmente para nós, estamos lutando para aquecer em uma volta. Então, é por isso que eu não fiz isso.”

Com a corrida de domingo crítica para suas esperanças de defesa do título, Quartararo admite que tem “mais a perder” cometendo um erro, mas diz que não tem escolha a não ser pressionar.

“No final, sim, é claro que há mais a ganhar e mais a perder”, disse ele. “Mas o que você deve fazer quando tem apenas dois pontos [em mãos]? Você tem que ir e dar o seu melhor. No final você tem mais a perder, mas tem muito a ganhar. Então, você precisa se esforçar ao máximo.”

