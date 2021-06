Com a vacinação avançando na Europa, alguns eventos esportivos já começam a projetar um retorno à realidade. E a organização da etapa austríaca da MotoGP anunciou nesta quinta (10) que ambas as provas que serão realizadas em agosto, após a pausa de verão da categoria, serão abertas à capacidade total de público nas arquibancadas.

No mês passado, a MotoGP adicionou novamente o GP da Estíria ao calendário da categoria após um novo cancelamento do GP da Finlândia no novo circuito KymiRing. A prova, marcada para 08 de agosto, será realizada uma semana antes do GP da Áustria, criando uma rodada dupla.

Em um comunicado divulgado na manhã desta quinta, a Dorna Sports, promotora da MotoGP, anunciou que ambas as corridas da Áustria terão portões abertos com capacidade total liberada.

Poderão estar presentes fãs que já foram vacinados, que foram testados ou que tiveram Covid-19 recentemente e já se recuperaram.

"A Dorna Sports está feliz em confirmar que tanto o GP da Estíria quanto o GP da Áustria receberão fãs de volta às arquibancadas em 2021. As restrições de público foram removidas dos eventos esportivos na Áustria e os portões do Red Bull Ring serão abertos a fãs vacinados, testados ou recuperados da Covid-19".

"Os fãs poderão vivenciar a emblemática prova em Spielberg com arquibancadas lotadas nos GPs da Estíria e da Áustria".

A 20 percent capacity crowd was permitted for the Catalan GP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

O comunicado confirmou também que o paddock da MotoGP "continuará operando como uma bolha livre de Covid-19 em ambos os eventos", mantendo suas normas.

As corridas da Áustria serão os primeiros eventos da MotoGP com arquibancadas lotadas desde o início da pandemia, com as corridas sendo realizadas ou com portões fechados ou com presença limitada de fãs. No último final de semana, o GP da Catalunha, em Barcelona, teve ocupação de 20% das arquibancadas.

Ainda não está confirmado se os fãs estarão presentes na rodada dupla da Fórmula 1 no Red Bull Ring, entre 25 e 27 de junho e 02 a 04 de julho.

O consultor da Red Bull, Helmut Marko, disse recentemente à Formel1.de, publicação irmã do Motorsport.com, que o objetivo era contar com até 39 mil fãs, mas isso ainda seguia as restrições anteriores.

F1 2021: Verstappen DESAFIA Hamilton e diz que seria mais RÁPÍDO que inglês com Mercedes

