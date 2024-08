MotoGP: Bastianini não se considera candidato a título de campeão

A dupla da Ducati conquistou a dobradinha no GP da Grã-Bretanha, mas, mesmo assim, Enea Bastianini não se considera candidato ao título de campeão da MotoGP de 2024. O piloto teve o seu melhor desempenho em anos e venceu as duas corridas do fim de semana em Silverstone. Ele conseguiu uma vantagem confortável em cima dos rivais Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

O resultado foi importante para colocá-lo na frente de Marc Márquez, da Gresini, assumindo a terceira colocação na tabela de pilotos. Dessa maneira, ele está a apenas 49 pontos do líder do campeonato.

Porém, mesmo com tudo se encaminhando de maneira positiva, Enea não acredita que ele conseguirá chegar ao primeiro lugar nesta temporada. Isso se dá porque ele não se sente confiante de que o ritmo será constante

"No momento, não acho que sou um candidato ao título porque Pecco [Bagnaia] e Jorge demonstraram mais [velocidade] constante se comparados comigo em todas as corridas. Esses dois motociclistas estão no topo", disse o piloto de 26 anos, que já ganhou seis corridas na MotoGP.

"Comigo, às vezes eu sentia algo [faltando] ou estava atrás [deles na pista]. Se eu quiser ser um candidato ao título, tenho que melhorar nesse sentido"."[A vitória em Silverstone] é um bom ponto de partida, mas quero continuar assim pelo resto do campeonato. Se no final do campeonato eu tiver essa oportunidade, [então] vamos ver o que acontece".

Martin e Bagnaia têm, de fato, corrido mais regularmente na frente do que Bastianini na primeira metade da temporada.

Contando apenas os GPs em que chegou ao final, Martin subiu ao pódio em todas as corridas, exceto uma - o GP das Américas, em abril. A história é semelhante para Bagnaia, que terminou em quinto lugar no evento de Austin, mas esteve na tribuna em todos os outros eventos em que viu a bandeira quadriculada.

Bastianini, por outro lado, conseguiu apenas quatro pódios em nove corridas antes de sua primeira vitória do ano em Silverstone. No entanto, Bagnaia acha que seu companheiro de equipe ainda pode fazer com que haja uma luta de três vias pelo título de 2024, acreditando que o sucesso na Grã-Bretanha pode estimulá-lo nas últimas 10 etapas do ano.

"Ele sempre esteve na briga", disse o bicampeão. "Ele só precisa ser mais constante e esse resultado pode lhe dar a motivação para estar sempre nesse nível.

"É normal que ele esteja lutando pelo campeonato até as últimas corridas. Ele é muito rápido, é muito bom com pneus usados. Sempre temos que pensar nele [na briga pelo título]", concluiu Bagnaia.

