A Ducati defendeu a decisão de reduzir quatro para três motos em 2025, dizendo que isso não deve ter nenhum impacto em seu desempenho no campeonato de MotoGP.

Gigi Dall'Igna, gerente geral da Ducati, disse que reduzir o fornecimento de motos oficiais vem como um "melhor compromisso" para a fabricante italiana, já que ela se prepara para a saída da Pramac de sua equipe satélite.

Atualmente, a marca tem o dobro de assentos no grid - isso porque fornece motos para a Pramac, VR46 e Gresini. Porém, com saída da equipe de Johann Zarco e Jorge Martín do fornecimento, a Ducati fica com apenas seis máquinas em pista.

Importante relembrar que a Pramac fechará forças com a Yamaha em 2025. A VR46 herdará apenas uma moto de fábrica como parte da reformulação, ao contrário das duas com as quais a Pramac atualmente compete como parte de seu acordo.

"No final, reduzimos o número total de motos porque passamos de oito para seis, e o melhor acordo para nós é ter três e três: três motos de fábrica e três motos do ano passado", disse Dall'Igna ao site oficial da MotoGP.

"Isso também é importante para nós porque a razão pela qual temos equipes satélites é para formar pilotos".

Luigi Dall'igna, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"No final do dia, um novo piloto e um novato não precisa de motos oficiais, porque uma moto oficial significa mais pressão, mais carga e assim por diante. Às vezes é melhor começar com motos de anos anteriores".

A mudança de abordagem da Ducati a deixa em desvantagem numérica em relação aos seus quatro fabricantes rivais, todos os quais fornecerão as motos com as especificações mais recentes para todas as suas linhas.

Tanto a KTM quanto a Yamaha estão fortalecendo laços com suas respectivas equipes parceiras para 2025 e ainda terão Tech3 e a Pramac como segundas equipes de fábrica.

No entanto, Dall'Igna não acredita que ter uma moto oficial a menos em 2025 será uma desvantagem para a Ducati, pois ele continua convencido de que a marca italiana será capaz de entregar melhorias com tudo o que tiver à disposição.

"Gostaríamos de vencer e temos que fazer o nosso melhor para tentar manter o potencial da moto. Mas não acho que ter quatro motos oficiais seja tão importante para o desempenho dos pilotos oficiais".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Por outro lado, Francesco Bagnaia não concorda com Dall'Igna e enfatizou que a Ducati terá menos chances de analisar os dados oferecidos.

"Não é uma grande diferença, nem uma grande desvantagem, mas quatro bicicletas são melhores do que três".

"Quatro bicicletas dão mais dados, você entende mais coisas. Então, para mim, é melhor, mas eu não decido essas coisas".

