MotoGP: Rossi diz que precisa melhorar para renovar com a Yamaha

Heptacampeão da MotoGP, Valentino Rossi admitiu que é melhor não renovar seu contrato com a Yamaha caso seu desempenho não apresente uma evolução na temporada 2020 da categoria rainha da motovelocidade mundial.

No último campeonato, o piloto italiano teve uma jornada complicada por quedas e maus resultados. Dos quatro pilotos equipados com máquinas da montadora japonesa, o ‘Doutor’ obteve a pior colocação. Ele terminou em sétimo, sua pior posição desde 2011, com a Ducati.

Prestes a completar 41 anos em janeiro, o multicampeão tem contrato até o fim da próxima temporada. O piloto, porém, planeja antecipar a extensão seu vínculo com a Yamaha oficial de fábrica.

Após a vitória em sua classe nas 12 Horas de Yas Marina a bordo de uma Ferrari 488, em sua primeira corrida em carros após anos, o piloto italiano reconheceu que sua forma deve melhorar para fazer um novo acordo valer a pena.

"O próximo ano será crucial", disse ele. "No final de 2020, meu contrato termina, então terei que decidir em breve o que fazer, se continuo ou não. Logicamente, a decisão de continuar ou não dependerá muito dos resultados", sentenciou Rossi. Relembre sua carreira abaixo:

Galeria Lista 1996: Rossi estreia nas 125cc 1 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1997: Primeiro título mundial, com a Aprilia, nas 125cc 2 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999: Segundo ano de Rossi nas 250cc 3 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2000: Vai para as 500cc com a Honda 4 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001: Conquista o primeiro título na categoria rainha 5 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002: Segundo título, já na MotoGP 6 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003: Rossi de cabelo vermelho 7 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2004: Primeiro ano na Yamaha 8 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2005: Ao lado do brasileiro Alex Barros no ano do pentacampeonato consecutivo do italiano 9 / 21 Foto de: Camel Media Service 2006: Ao lado da Yamaha M1 10 / 21 Foto de: Camel Media Service 2007: Mais uma foto na Yamaha 11 / 21 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008: Depois de dois anos sem título, Rossi voltou a ser campeão, tendo Jorge Lorenzo como companheiro 12 / 21 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010: Rossi exibe capacete personalizado para etapa italiana da MotoGP 13 / 21 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010: Rossi estuda traçado de circuito de Mugello 14 / 21 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011: 'Doutor' barbudo em seu ano de estreia na Ducati 15 / 21 Foto de: Ducati Corse 2012: Mais um ano com a Ducati 16 / 21 Foto de: Ducati Corse 2013: Volta à Yamaha 17 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2015: Italiano volta ao pódio com regularidade 18 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP 2016: Mais um ano com a Yamaha 19 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP 2017: Quase nos quarenta, Rossi voltou ao visual 'careca' 20 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: Rossi completa quatro décadas neste ano 21 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

“Fizemos mudanças na equipe [incluindo uma mudança de chefe de equipe], para ver se conseguimos ser mais competitivos e mais rápidos. Para renovar, precisamos ser mais fortes do que estivemos este ano. Se não estivermos, é melhor não renovar”.

Um fator que pode contribuir para a permanência do ‘Doutor’ é a potencial contratação do espanhol Jorge Lorenzo, tricampeão da MotoGP e recém-aposentado como piloto titular da Honda após o fim da temporada 2019, como testador da Yamaha.

"Se ele voltasse à Yamaha M1, seria forte", afirmou Rossi sobre a possibilidade de Lorenzo se juntar à Yamaha durante o fim de semana do GP de Valência. "O problema é que ele quer muito dinheiro e para a Yamaha é um pouco difícil”.

“Mas eu gostaria muito de ter Lorenzo como testador, porque ele é um piloto muito rápido e pode nos ajudar”, disse o heptacampeão, otimista quanto à influência do espanhol no desenvolvimento da moto.