A Yamaha ofereceu a Jorge Lorenzo, tricampeão aposentado da MotoGP, uma vaga como piloto de testes da fabricante japonesa em 2020, conforme apurou o Motorsport.com.

Lorenzo se aposentou ao fim da última temporada da categoria, após um difícil ano único na Honda, em que suas lutas para se adaptar ao RC213V e várias lesões fizeram com que não conseguisse sequer terminar entre os 10 primeiros.

O espanhol passou nove anos como piloto da Yamaha no MotoGP, fazendo sua estréia com a marca em 2008. Foi com a marca japonesa que venceu todos os três de seus títulos da categoria, em 2010, 2012 e 2015.

A Yamaha apresentou uma equipe de testes pela primeira vez neste ano, liderada pelo ex-piloto da Tech3 Jonas Folger. No entanto, a fabricante anunciou no final do ano que não continuaria com Folger.

O chefe da Yamaha, Lin Jarvis, confirmou que o programa de testes havia sido reavaliado e que, a partir de 2020, haveria uma equipe global de testes formada pela equipe japonesa, e ainda sugeriu que haveria um piloto europeu no time.

Lorenzo disse na Servus TV na Áustria nesta semana que estará de volta às pistas em 2020, mas não quis especificar qual seria seu papel.

"É claro que voltarei às pistas, mas ainda não sei em qual função", disse Lorenzo. "Estamos trabalhando nisso, talvez eu possa anunciar em breve. Eu viajei muito, 17 anos da minha vida, sempre estive nos mesmos hotéis, nos mesmos caminhos, nos mesmos lugares, fazendo a mesma coisa".

"Houve muita pressão, houve muitas lesões. E sempre houve vontade de dar o melhor de mim, mesmo nos treinos. Eu realmente sempre me vi como uma pessoa feliz com a carreira que puder ter, a qual eu amava e fui bem-sucedido".

"Mas quando temos a oportunidade de viver um pouco mais livremente e com mais tranquilidade, como eu posso agora, você naturalmente passa a aproveitar, gostar de não ter pressão e de ver o que a vida traz".

Carreira de Sucesso

Apesar de Lorenzo encarar momento delicado na carreira e se manter nas últimas posições do grid, sua carreira é repleta de títulos vitórias. Montamos uma galeria exclusiva de imagens de todos os campeonatos de Lorenzo nas 125cc, Moto2 e MotoGP. Confira:

