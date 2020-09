O piloto da Pramac Ducati Francesco Bagnaia está em uma boa fase durante os fins de semana da MotoGP em Misano. Após voltar de uma lesão, ele conquistou seu primeiro pódio no GP de San Marino e hoje, na classificação para o GP da Emilia Romagna, teve a volta que lhe daria a pole deletada. E para Valentino Rossi, o pupilo é só orgulho.

Bagnaia correu na equipe VR46, do multicampeão da MotoGP nas categorias de acesso, conquistando o título da Moto2 em 2018.

O piloto da Pramac vem mantendo a boa forma apresentada na primeira prova de Misano, marcando o recorde da pista no terceiro treino livre, além do 01min30s973 na classificação, volta que foi deletada por exceder limite de pista.

Com isso, caiu para o quinto lugar com a volta que havia marcado antes. Já Rossi, que terminou a sessão em sétimo, notou que o estilo de pilotagem do italiano é capaz de "resolver" alguns dos problemas que a Ducati vem enfrentando em 2020.

"Pecco está pilotando muito bem, porque ele é capaz de usar seu estilo de modo perfeito na Ducati", disse Rossi. "Ele está conseguindo resolver alguns dos problemas da moto e usa ao máximo as vantagens que a Ducati oferece, como o motor e a aceleração".

"A Ducati é uma moto de alta performance, mas não é fácil de comandar. Então, seguindo Pecco, pude ver que ele pilota muito bem mas, infelizmente, ele passou o limite da pista. Se não, teria feito a pole. E acho que amanhã ele será forte na corrida, porque tem um ótimo ritmo".

Comentando sobre sua própria classificação, Bagnaia admitiu o erro na última curva, sendo resultado de ir "com muita sede ao pote".

"Na qualificação, eu tive uma volta ótima. No terceiro setor, eu estava rápido e forte. Mas fui com muita sede ao pode na última curva e acelerei demais, indo além da trajetória. Mas, de qualquer jeito, foi incrível".

"Certamente, é sempre bom ter o recorde de uma pista, mas, de qualquer jeito, demonstramos que estamos muito fortes e é isso que importa. Demonstramos que podemos fazer boas voltas e que temos um bom ritmo".

"Então, com certeza, é melhor começar na primeira fila mas o ritmo é bom, então a corrida não será tão problemática".

