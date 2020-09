Enquanto Marc Márquez tem um domínio absoluto da moto Honda, seu irmão Álex segue sofrendo para se encontrar com o pacote da montadora japonesa. Na classificação para o GP da Emilia Romagna da MotoGP, ele foi apenas o 17º e afirmou que a moto parece ficar "fora de controle" e "mais radical" em volta rápida.

O espanhol, que está fazendo sua estreia na MotoGP nesta temporada, não conseguiu ir além da 17ª nos treinos classificatórios de 2020, mas provou que tem um ritmo melhor nas corridas, pontuando em quatro oportunidades.

Seu ritmo durante o TL4 do sábado, terminando em sétimo, foi comparável aos da Ducati de Danilo Petrucci e da KTM de Brad Binder. Mas na classificação, com pneus novos, não conseguiu repetir a forma, terminando a 1s1 da pole de Maverick Viñales.

"Conseguimos manter o ritmo de modo que parecia bom, mas não conseguimos melhorar um segundo com o pneu novo como os demais pilotos. É isso que tem acontecido desde Jerez. Melhoramos um pouco, mas todos estão melhorando, e bem mais, sendo mais rápidos".

"Na moto eu me sinto bem, mas quando colocamos o pneu novo, tudo fica meio fora de controle, a moto muda um pouco, fica um pouco mais radical".

Explicando sobre como a Honda se comporta em uma volta rápida, ele acrescentou: "O movimento é mais radical, tudo balança um pouco mais. É algo que estou tentando controlar e me acostumar. Mas ainda é difícil para mim".

"Honestamente, eu me sinto muito melhor com o pneu traseiro médio no TL4 do que na classificação com o macio. Então é isso que eu preciso, entender melhor para dar o meu melhor. Mas, no momento, falta essa sensação".

O sábado em Misano se provou difícil para a outra Honda, Takaaki Nakagami da LCR, que bateu no TL4 e na classificação, ambas na Curva 15, conseguindo apenas a 12ª posição no grid.

Segundo o piloto japonês, sua batida foi um resultado de um "erro de comunicação" com a equipe sobre os pneus dianteiros.

"Após a batida [no TL4], eu fui para a segunda moto, que não tinha o melhor ajuste, mas conseguimos prepará-la para a classificação. E no treino eu tive outra batida no mesmo ponto e do mesmo modo porque eu perdi a comunicação com a equipe e eles colocaram o pneu duro dianteiro de novo".

"O plano era médio na frente e macio atrás, mas houve algum erro de comunicação. Eu saí com o duro e bati porque a temperatura estava baixa no lado esquerdo".

Entenda como Max Verstappen pode sair da Red Bull antes do fim de seu contrato

PODCAST: Após 'comemorar' GP 1000, qual é o tamanho da crise da Ferrari?