MotoGP: Rossi questiona “respeito” de alguns pilotos do grid

Valentino Rossi questionou o nível de “respeito” que alguns pilotos do atual grid da MotoGP têm pelos seus rivais, após confronto com Brad Binder no GP do Catar.

O piloto da Petronas SRT foi empurrado ligeiramente para fora por Binder nos últimos estágios da abertura da temporada de 2021 no domingo passado na curva 1, embora Rossi tenha terminado duas posições à frente da KTM em 12º.

O incidente não exigiu intervenção da direção de corrida, enquanto Binder não acredita que houve qualquer contato.

“Chegamos bem perto na curva 1, mas não houve contato”, disse ele após a corrida. “Eu vinha ao seu lado, mas ele meio que largou o freio e eu tive que soltar o freio também.”

“Então, estava um pouco apertado, mas sem contato. Estava limpo o suficiente.”

Questionado sobre o incidente e se o respeito pelos rivais no meio do pelotão mudou ao longo dos anos, Rossi criticou Binder - e outros como ele - por "não se importar com seus rivais" durante as corridas.

“Para mim, não depende muito da posição, mas depende muito dos diferentes pilotos,” explicou Rossi. “Você tem muitos pilotos que são mais limpos e que rodam com muito respeito pelos adversários.”

“Você tem alguns outros pilotos como Binder, que pilotam muito mais duro e não se importam com o rival. Então, se você se aproximar na mesma linha, ele freia e, se você não se mover, ele te tira da pista.”

“Mas é assim, agora é assim.”

“Talvez, neste caso, a palavra respeito seja muito grande, mas é difícil entender o limite porque geralmente no passado, às vezes, você tocava em outro piloto, mas não tentava tocar.”

“Mas agora, alguns pilotos pensam apenas na corrida e não nos outros.”

Ao longo da carreira de 26 temporadas de Rossi, ele teve muitos desentendimentos públicos com rivais.

Questionado sobre porque isso não ocorre mais na MotoGP moderna, Rossi observou que o nível de interesse em um piloto durante um fim de semana de corrida significa que qualquer controvérsia pode "desgastar você por algumas semanas".

“Eu mesmo experimentei, porque estou competindo há muito tempo”, disse ele.

“Agora a situação mudou, tem muito mais câmeras, muito mais pressão de fora e você não consegue mais se comportar assim, porque se você faz algo sincero como nos anos 1990, começam as polêmicas que te cansam por um poucas semanas.”

“Você tem que ser - ou fingir ser - politicamente correto, porque é assim que o mundo funciona.”

"Ou você pode ser mais inteligente, mas temo que os velhos tempos nunca mais voltarão."

BASTIDORES: Como PIQUET foi pivô de SAIA-JUSTA entre BAND e GLOBO e os EFEITOS da 'treta' com NELSÃO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Batalhas entre Hamilton e Verstappen ditarão temporada 2021 da F1?

Your browser does not support the audio element.