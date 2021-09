MotoGP: SRT será rebatizada como RNF Racing na próxima temporada

A Sepang Racing Team anunciou que será rebatizada como RNF Racing a partir de 2022 e continuará na MotoGP até o final de 2026. Em agosto, a SRT anunciou que abandonaria todas as três classes do mundial no final da temporada de 2021. O time existe desde 2015 na Moto3, antes de progredir para a Moto2 em 2017 e a categoria rainha em 2019. A confirmação veio após a saída patrocinador Petronas.

A equipe terminou em segundo lugar no campeonato de pilotos em 2020 com Franco Morbidelli e venceu seis das sete corridas da Yamaha no ano passado, com o italiano e Fabio Quartararo.

A equipe continuará a ser comandada por Razlan Razali e Johan Stigefelt e permanecerá na MotoGP até o final de 2026, após assinar um novo acordo com a Dorna Sports.

Detalhes sobre patrocínio, escalação de pilotos e um novo acordo com a Yamaha ainda não foram revelados - embora Andrea Dovizioso vá rodar com o time em uma M1 com especificações de fábrica pelo menos em 2022.

"Tem sido uma jornada turbulenta para nós. Nos últimos meses, colocamos todos os nossos esforços para redefinir, mudar a marca e relançar como uma equipe nova e mais forte", disse Razali. "Gostaria de agradecer a Carmelo [Ezpeleta, CEO da Dorna] pela sua confiança e confiança contínuas em mim para começar este segundo capítulo com um time reconstruído."

"Para a próxima temporada, a RNF MotoGP Racing, continuará nosso projeto que já provou sucesso antes. As expectativas serão altas e faremos muito esforço para atender a essas aspirações. Equipados com a experiência que adquirimos e sucesso no passado, esperamos a temporada de 2022 ainda mais forte."

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ezpeleta acrescentou: "É um prazer continuar a trabalhar e fazer parceria com uma estrutura liderada por Razlan Razali, sob a RNF. Nosso longo relacionamento de trabalho tem sido emocionante tanto para os fãs quanto para a competição."

"Eu sei que ele é muito apaixonado por este projeto e tenho certeza que continuaremos a ver grandes coisas da nova equipe na próxima temporada e além"

"Razlan tem sido um grande trunfo para a família da MotoGP desde os seus dias em Sepang e ajudou a desenvolver o esporte na Malásia e na importante região do Sudeste Asiático em geral."

Pensa-se que o piloto da Moto3 Darryn Binder será promovido para o novo time em 2022 ao lado de Dovizioso no que será uma Yamaha 'B-spec'.

A empresa italiana de serviços públicos WithU também foi considerada como patrocinadora principal, mas isso ainda não foi confirmado.

Na sexta-feira, o ex-piloto da categoria rainha Michael Laverty anunciou que sua nova equipe Vision Track Honda - criada com o objetivo de cultivar jovens talentos britânicos - vai assumir os ativos da SRT na Moto3 no próximo ano.

