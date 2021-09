Maverick Vinales foi o mais rápido do dia nos dois treinos livres da MotoGP para a etapa de San Marino, disputados nesta sexta-feira (17), liderando o TL1 enquanto Johann Zarco terminou na ponta no TL2. As sessões foram regadas a chuva, que trouxe discrepância nos melhores tempos de cada uma.

O espanhol, que fará sua segunda prova pela Aprilia, anotou 1:32.666 quando a pista ainda estava seca. Já o francês da Ducati cravou 1:42.097. O evento em Misano também marca a volta de Franco Morbidelli de lesão após cinco corridas, com uma melhor volta no dia de 1:33.570.

Com aposentadoria anunciada e buscando o 200º pódio, Valentino Rossi não conseguiu ficar entre os dez e sua volta mais rápida, conquistada no TL1, foi de 1:33.791. Já Marc Márquez, que almeja o 100º mas principalmente voltar a ter ritmo ainda com um braço quebrado em recuperação, anotou 1:33.100. No entanto, foi no TL2 que teve sua melhor posição, em quinto.

Fabio Quartararo, líder do campeonato e com possibilidade de conquistar o título daqui a duas etapas, foi o sétimo na primeira sessão, com 1:33.024, e o 18º na segunda, cravando 1:44.205.

A sessão classificatória do GP de San Marino está marcada para este sábado (18), às 09h10 no horário de Brasília e terá transmissão da Fox Sports no Brasil. Confira o cronograma completo do fim de semana aqui.

Classificação do TL1

Classificação do TL2

