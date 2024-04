O tricampeão da MotoGP Jorge Lorenzo, relembrou de suas rivalidades de pista e desafiou um de seus maiores desafetos, Dani Pedrosa, a uma luta de boxe.

Há pouco mais de uma década e meia, o motociclismo espanhol estava dividido em dois bandos, capitaneados por Lorenzo e Pedrosa, ícones do esporte nacional na MotoGP. A rivalidade chegou a tal ponto dentro das pistas que o próprio Rei da Espanha precisou intervir, fazendo com que eles dessem as mãos em público antes do início da prova em Jerez em 2008.

Ano depois, essa tensão parece ter diminuído e, por mais que ambos não estejam mais no grid, eles compartilham a função de comentarista na DAZN. E, agora, seus caminhos podem se cruzar novamente, mas não no asfalto e nem na cabine de transmissão, mas sim em um ringue.

Em uma publicação em suas redes sociais, Lorenzo mandou um recado a Pedrosa: "Bem Dani, como você deve ter visto, recentemente comecei a treinar boxe. Como você sabe, gosto dos desafios, e faz uns quinze anos que tivemos nossos momentos dentro e fora das pistas. E agora como está na moda dessas lutas de famosos, pensei em um desafio um pouco doido".

"Te desafio aqui, durante o GP em Barcelona, neste clube de boxe, para uma luta a portas fechadas, que seria transmitida pelo meu canal no YouTube. Te desafio e espero que aceite. Te vejo aqui, neste ringue". Veja o vídeo do desafio abaixo:

Pouco depois, e em meio à sua preparação para disputar o GP da Espanha deste fim de semana em Jerez como wildcard, Pedrosa respondeu:

"Oi Jorge. A verdade é que acabei de ver seu vídeo. Estou animado para ir para Jerez e sim, realmente pensei que é uma ideia muito doida, mas também é verdade que agora me encontro em forma, e não vou negar que a tentação de te dar umas pancadas é muito grande. Então, aceito seu desafio. Diga o dia e a hora que nos vemos no ringue".

Assim, tudo indica que teremos uma retomada deste duelo que tanto mexeu com os fãs do mundo todo na MotoGP. Mas, isso também pode ser uma estratégia para chamar a atenção. Não há dúvidas de que, em algum momento, Pedrosa possa participar do podcast de Lorenzo, antes mesmo da luta.

O GP da Catalunha, quando deve ser realizada a luta, acontecerá entre 24 e 26 de maio.

