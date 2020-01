MotoGP: Valentino Rossi admite ir para a Yamaha Petronas em 2021

A vida de Valentino Rossi não anda fácil na MotoGP. Heptacampeão da categoria rainha da motovelocidade mundial, o italiano teve uma temporada difícil com a Yamaha oficial de fábrica em 2019 e os rumores sobre sua aposentadoria crescem cada vez mais. Entretanto, o ‘Doutor’ reafirma estar disposto a seguir no Mundial e parece pronto para tudo. Até mesmo ser ‘rebaixado’ para a Yamaha Petronas, equipe satélite da montadora japonesa.

A possibilidade foi ventilada pelo próprio Rossi, que não fechou as portas para o ‘time B’. Questionado sobre sua carreira, o italiano disse que poderia ir para a Yamaha Petronas caso isso signifique um prolongamento de sua trajetória na categoria rainha da motovelocidade.

A declaração do ‘Doutor’ vem em momento crucial para a montadora japonesa na MotoGP. Além do declínio de Rossi, a Yamaha observa de perto a ascensão de Fabio Quartararo: o novato francês brilhou em 2019 e é apontado como sucessor do italiano.

Além da concorrência interna de seus próprios pilotos, a fabricante nipônica precisa lidar com as montadoras rivais, que buscam se reforçar para destronar o espanhol Marc Márquez, atual campeão e vencedor de seis das últimas sete temporadas a bordo da Honda.

E o mercado está de olho em dois pilotos da Yamaha: além do próprio Quartararo, o espanhol Maverick Viñales, companheiro de Rossi na equipe de fábrica, é um alvo declarado da Ducati, que atualmente conta com os italianos Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci.

E Rossi na Yamaha Petronas?

Em meio a todas essas movimentações, Rossi diz não ver uma ida para a equipe satélite como algo necessariamente ruim. "Não vejo tanta diferença na Petronas", disse o ‘Doutor’ em entrevista recente à Gazzetta dello Sport.

"Eu preferiria ficar onde estou, mas somos três pilotos para dois lugares, então você tem que pensar. E para mim, mesmo que seja a Petronas, não é um time ruim. Mas talvez Viñales se vá ou Quartararo troque de moto, então ninguém sabe".

"Vou precisar de um tempo para entender tudo e vou conversar com o [chefe da equipe] Lin Jarvis e a Yamaha para ver o que pensam. Mas eu gostaria que nossa moto fosse 10 km/h mais rápida em uma reta, como a Honda e a Ducati, o que será difícil”, completou.

GALERIA: Relembre a carreira de Valentino Rossi na motovelocidade

Galeria Lista 1996: Rossi estreia nas 125cc 1 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1997: Primeiro título mundial, com a Aprilia, nas 125cc 2 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999: Segundo ano de Rossi nas 250cc 3 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2000: Vai para as 500cc com a Honda 4 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001: Conquista o primeiro título na categoria rainha 5 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002: Segundo título, já na MotoGP 6 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003: Rossi de cabelo vermelho 7 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2004: Primeiro ano na Yamaha 8 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2005: Ao lado do brasileiro Alex Barros no ano do pentacampeonato consecutivo do italiano 9 / 21 Foto de: Camel Media Service 2006: Ao lado da Yamaha M1 10 / 21 Foto de: Camel Media Service 2007: Mais uma foto na Yamaha 11 / 21 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008: Depois de dois anos sem título, Rossi voltou a ser campeão, tendo Jorge Lorenzo como companheiro 12 / 21 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010: Rossi exibe capacete personalizado para etapa italiana da MotoGP 13 / 21 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010: Rossi estuda traçado de circuito de Mugello 14 / 21 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011: 'Doutor' barbudo em seu ano de estreia na Ducati 15 / 21 Foto de: Ducati Corse 2012: Mais um ano com a Ducati 16 / 21 Foto de: Ducati Corse 2013: Volta à Yamaha 17 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2015: Italiano volta ao pódio com regularidade 18 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP 2016: Mais um ano com a Yamaha 19 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP 2017: Quase nos quarenta, Rossi voltou ao visual 'careca' 20 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: Rossi completa quatro décadas neste ano 21 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

