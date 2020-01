A possibilidade de Valentino Rossi abandonar a MotoGP para ir para a Fórmula 1 foi, por muitos anos, uma espécie de lenda urbana que nunca havia sido contada com todos os detalhes e bastidores. Até agora.

Em entrevista recente, o chefe da Yamaha, Lin Jarvis, admitiu que, em 2006, a fabricante firmou um contrato com Jorge Lorenzo para que o espanhol corresse pela equipe na MotoGP em 2008. O motivo era justamente uma eventual ida de Rossi para a F1.

"Rossi se uniu a nós em 2004 e ganhamos dois títulos. Em 2006, ficamos no quase. Foi um momento em que Valentino estava pensando seriamente em correr apenas de carros. Havia uma ameaça, podíamos perdê-lo e tínhamos que buscar o melhor substituto", disse Jarvis.

A confissão do dirigente demonstra que a possibilidade de Rossi deixar as motos era de fato real, não apenas uma especulação fomentada pela imprensa em virtude da relação do piloto italiano com a Ferrari.

A escuderia viveu um mau ano em 2005, quando Michael Schumacher ficou 'apenas' em terceiro no campeonato, vencendo apenas uma prova. Foi nesta época que o time de Maranello convidou Rossi para um teste,

O 'Doutor' guiou o bólido vermelho em Valencia para calibrar sua capacidade a bordo do monoposto italiano. O astro da MotoGP, cuja carreira você relembra abaixo, já havia guiado um carro da Ferrari em atividades 'secretas' em 2004, em Fiorano.

Galeria Lista 1996: Rossi estreia nas 125cc 1 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1997: Primeiro título mundial, com a Aprilia, nas 125cc 2 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999: Segundo ano de Rossi nas 250cc 3 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2000: Vai para as 500cc com a Honda 4 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001: Conquista o primeiro título na categoria rainha 5 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002: Segundo título, já na MotoGP 6 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003: Rossi de cabelo vermelho 7 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2004: Primeiro ano na Yamaha 8 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2005: Ao lado do brasileiro Alex Barros no ano do pentacampeonato consecutivo do italiano 9 / 21 Foto de: Camel Media Service 2006: Ao lado da Yamaha M1 10 / 21 Foto de: Camel Media Service 2007: Mais uma foto na Yamaha 11 / 21 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008: Depois de dois anos sem título, Rossi voltou a ser campeão, tendo Jorge Lorenzo como companheiro 12 / 21 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010: Rossi exibe capacete personalizado para etapa italiana da MotoGP 13 / 21 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010: Rossi estuda traçado de circuito de Mugello 14 / 21 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011: 'Doutor' barbudo em seu ano de estreia na Ducati 15 / 21 Foto de: Ducati Corse 2012: Mais um ano com a Ducati 16 / 21 Foto de: Ducati Corse 2013: Volta à Yamaha 17 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2015: Italiano volta ao pódio com regularidade 18 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP 2016: Mais um ano com a Yamaha 19 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP 2017: Quase nos quarenta, Rossi voltou ao visual 'careca' 20 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: Rossi completa quatro décadas neste ano 21 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Falando à publicação Gazzetta dello Sport sobre a experiência na Espanha, Rossi disse: "O momento em que estive mais perto de ir para a F1 foi em 2006, nos testes que fiz em Valencia, no mês de fevereiro".

"Foi quando nos sentamos para conversar com a Ferrari e perguntei o que eles queriam", revelou Rossi. Na época, a cúpula do time de Maranello já havia acertado com Felipe Massa para substituir Rubens Barrichello ao lado de Michael Schumacher.

"Me ofereceram um programa sério, mas não imediatamente com a Ferrari. No início, eu estaria com um carro mais lento, como piloto de testes. Aí decidi que eu não queria", ponderou o piloto italiano.

Dois anos mais tarde, em 2008, Rossi voltaria a guiar uma Ferrari de F1 mais duas vezes, em Mugello e em Barcelona, mas a aposta na F1 não foi forte a ponto de tirar o competidor da briga por títulos da MotoGP.

As declarações do Doutor vêm após mais uma experiência do italiano com carros de F1: no fim de 2019, o piloto participou de uma troca de máquinas com Lewis Hamilton, guiando a Mercedes do britânico e 'emprestando' sua Yamaha ao hexacampeão.

"Sabe o que é o mais genial de tudo isso? Pensei nisso numa noite: sou o único ser humano que teve o privilégio de ter pilotado uma Ferrari e uma Mercedes de F1", brincou o heptacampeão da categoria rainha da motovelocidade mundial.

GALERIA: Veja todos os testes de Valentino Rossi com a Ferrari