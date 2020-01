A década da MotoGP: Fim da era Rossi e ascensão de Márquez

Valentino Rossi terminou a temporada 2009 da MotoGP com seu sétimo título mundial e pela boa forma da Yamaha no início de 2010, era de se esperar que o 'doutor' seguisse dominando o esporte. No entanto, seu companheiro de equipe na época, Jorge Lorenzo, estava sedento para mostrar ao mundo que o tempo de Rossi havia acabado.

Após uma década*, Rossi jamais voltou a ser campeão, tendo três vice-campeonatos como melhores resultados, e, quando acreditava-se que Lorenzo pudesse iniciar um novo reinado no esporte, outro espanhol chegou à competição e deixou o mundo da motovelocidade de joelhos, começava o domínio de Marc Márquez.

Enquanto a era Márquez parece longe de acabar, com o espanhol aspirando quebrar vários recordes na categoria, Lorenzo encerrou sua carreira, aposentando-se ao fim de 2019, mesmo caminho que Rossi deve tomar em 2020 ou nos próximos anos.

De forma análoga aos pilotos, nesses dez anos a Honda de Márquez e Casey Stoner superou a Yamaha de Rossi e Lorenzo em números, mantendo assim, ao lado também da Suzuki, a hegemonia das fabricantes japonesas, que venceram 44 dos últimos 45 mundiais.

Relembre quem foram os campeões das últimas dez temporadas da MotoGP:

Galeria Lista 2010: Jorge Lorenzo, Yamaha 1 / 10 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011: Casey Stoner, Honda 2 / 10 Foto de: Repsol Media 2012: Jorge Lorenzo, Yamaha 3 / 10 Foto de: Yamaha MotoGP 2013: Marc Marquez, Honda 4 / 10 Foto de: Repsol Media 2014: Marc Marquez, Honda 5 / 10 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2015: Jorge Lorenzo, Yamaha 6 / 10 Foto de: Yamaha MotoGP 2016: Marc Marquez, Honda 7 / 10 2017: Marc Marquez, Honda 8 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018: Marc Marquez, Honda 9 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: Marc Marquez, Honda 10 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

