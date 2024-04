A MotoGP realizou neste sábado a corrida sprint do GP das Américas. A prova foi vencida por Maverick Viñales, da Aprilia. O espanhol liderou de ponta a ponta e com larga vantagem sobre o 2º lugar Marc Marquez e Jorge Martin, que fechou o pódio.

Com o resultado, Martin aumentou para 25 pontos a vantagem sobre Brad Binder, que terminou em 11º, após largar de 17º. O sul-africano ainda pode mudar o cenário no domingo.

A MotoGP retorna para a pista do Circuito das Américas amanhã, às 16h, com a corrida principal da terceira etapa da categoria em 2024.

A Corrida

O pole Maverick Viñales largou bem e segurou a posição, seguido por Marc Márquez e Pedro Acosta, que trocaram de posição nos primeiros metros de prova.

A bandeira amarela foi levantada em três momentos durante a primeira volta. Primeiro com a queda de Takaaki Nakagami no segundo setor. Depois, Fabio Di Giannantonio teve que abandonar após o motor de sua moto soltar fumaça e quase pegar fogo. Pouco antes do fim da primeira do primeiro lap, Augusto Fernandez caiu e abandonou.

Os três primeiros colocados rapidamente se afastarão do resto dos pilotos. Viñales foi aumentando a distância de Márquez e deixou um gap de 1s2 para o conterrâneo.

Já Pedro Acosta, novato da categoria e que estrou na primeira fila, aproveitou um erro de Márquez para fechar a distância. Quem também capitalizou com o erro foi Jorge Martín, líder do campeonato, que entrou na disputa pelo 2º lugar.

Marquez se defendeu de Acosta, não dando brechas para o rival. Não conseguindo a ultrapassagem, Acosta passou a ser alvo de Martín, que pegou a terceira posição na quinta volta.

Enquanto rolava a briga pela P2 e P3, Maverick Viñales voava na liderança. O espanhol da Aprilia chegou a abrir 2s de vantagem para Marc Márquez. Viñales não sofreu nenhum susto e cruzou a linha de chegada com tranquilidade.

Márquez, por sua vez, passou a abrir quase 1s sobre Martín. O hexacampeão garantiu a segunda posição e mais 9 pontos no campeonato. Já Martin, chegando em terceiro, conquistou 7 pontos.

Mais quedas rolaram durante a prova, com Joan Mir caindo na volta 3 e Johann Zarco abandonando na volta 5.

Resultado Corrida Sprint

Quartararo ACERTOU ao ficar na YAMAHA ou APRILIA valia aposta? Ducati PERDERÁ EQUIPE? Fausto comenta

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Quartararo acertou ao ficar na Yamaha ou Aprilia valia aposta? PÓDIO CAST #5

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!