MotoGP: Viñales é pole no GP das Américas marcando tempo recorde

Neste sábado (13), a MotoGP realizou a classificação do GP das Américas, que terá sua primeira prova, a corrida sprint, ainda nesta tarde, às 17h. Maverick Viñales ficou com a pole, marcando o tempo de 2min00s864 — recorde da pista e único abaixo de 2min1s. Completando o pódio, o novato Pedro Acosta e Marc Márquez ficaram com a segunda e terceira colocação, respectivamente.

Fechando o top 5 temos Francesco Bagnaia em 4º e Enea Bastianini em 5º com as suas Ducatis. Jorge Martín, que sofreu duas quedas no Q2, largará em sexto. Brad Binder, vice-líder, se complicou com uma queda e a moto reserva no Q1. O sul-africano largará em 17º

Q1

Brad Binder, segundo colocado no campeonato, caiu nos primeiros minutos do treino. Ao sair da moto depois de retornar aos boxes, Binder estava mancando. O piloto da KTM teve que correr a classificação com a moto reserva.

Miguel Oliveira estava na liderança do Q1 até os três minutos finais da sessão. Com a pista em melhores condições, os rivais deixaram o português para trás, que terminou a sessão em 4º e largará em 14º nas provas do GP das Américas.

Fabio Quartararo caiu na curva 1 quando iniciava a última volta rápido. Sem chance de melhorar seu tempo, terminou o Q1 na sexta colocação e ficará com a 16ª posição do grid.

Binder, que sofria com a motor reserva, terminou a classificação em sétimo. Com isso, o vice-líder do campeonato largará em 17º na corrida sprint e na prova principal, no domingo

O líder do Q1 foi Jack Miller, com o tempo de 2min01s541. Alex Marquez fez a segunda melhor. Com isso, os dois seguiram para a segunda etapa da classificação.

Q2

Jorge Martin caiu na curva 11 aos quatro minutos da sessão, não marcando tempo na sua primeira tentativa. O espanhol tentou novamente uma volta rápida, mas tombou novamente — dessa vez na curva 18. Martin ainda conseguiu marcar o sexto melhor tempo.

Viñales liderou a maior parte do Q2 com o tempo de 2min01s243. Marc Marquez estava logo atrás, com um tempo apenas 0s023 mais lento.

Com menos de 4 minutos para o fim do Q2, Aleix Espargaró caiu na curva 2 e a bandeira amarela foi acionada por um curto período. Marco Bezzecchi caiu pouco depois, também sem atrapalhar a prova.

Viñales melhorou o seu tempo marcando 2min00s864. Pedro Acosta assumiu a segunda colocação, ficando 0s328 atrás do pole. Marc Marquez buscou sua última volta rápida nos segundos finais, mas não superou o tempo de Acosta e terminou o Q2 na 3ª colocação.

O tempo marcado por Maverick Viñales é o recorde da MotoGP no Circuito das Américas. O espanhol abaixou em meio segundo o melhor tempo da pista, marcado por Jorge Martín na sexta-feira.

Resultado

