No último dia da pré-temporada 2021 da MotoGP, Danilo Petrucci foi o mais rápido da sessão de testes no Catar. O piloto da KTM Tech3 fez o tempo de 1min58s157 e superou a concorrência em Losail.

Mesmo com o mau tempo, marcado por fortes ventos que permitiram voltas rápidas a apenas cinco competidores no dia, o italiano superou o alemão Stefan Bradl, testador da Honda que substitui o lesionado espanhol Marc Márquez, por 1s275.

A terceira posição ficou com o japonês Takaaki Nakagami, da Honda LCR. O quarto foi o sul-africano Brad Binder, da KTM. Ele ficou à frente do espanhol Pol Espargaró, da Honda oficial de fábrica.

Cla Piloto Moto Tempo Diferença Voltas 1 Danilo Petrucci KTM 1'58.157 9 2 Stefan Bradl Honda 1'59.432 1.275 3 3 Takaaki Nakagami Honda 1'59.814 1.657 12 4 Brad Binder KTM 2'01.141 2.984 9 5 Pol Espargaró Honda 2'01.303 3.146 8

Tempos da pré-temporada

Com o fim dos testes, quem terminou a pré-temporada com o tempo mais rápido foi o australiano Jack Miller, que cravou 1min53s183 com a Ducati. O segundo mais veloz das atividades no Catar foi Maverick Viñales, 0s061 atrás com a Yamaha.

Novo companheiro do espanhol na fabricante nipônica, Fabio Quartararo foi o terceiro com o 0s080. Ex-companheiro do francês e mantido na Yamaha Petronas para 2021, o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli ficou no 'quarto lugar' de Losail, a 0s140 do líder.

Quem completou o top-5 de toda a pré-temporada foi o italiano Francesco Bagnaia, da Ducati. Heptacampeão da MotoGP, o italiano Valentino Rossi, que 'desceu' da Yamaha para a Petronas, ficou com o 11º melhor tempo das atividades. Veja na tabela abaixo:

