Em uma nova homenagem a Valentino Rossi após sua aposentadoria da MotoGP, a subsidiária europeia da Yamaha produziu uma versão exclusiva da R1 com um design muito especial na 78ª edição do EICMA, tradicional desfile de motocicletas que começou na quinta-feira passada e termina este domingo (28) na Feira de Milão.

A visita do Doutor teve um prémio, pois ele recebeu a chamada GYTR VR46 Tribute desenhada pelo seu amigo Aldo Drudi, o mesmo que durante um quarto de século pintou os capacetes e as decorações especiais das motos do piloto italiano.

Yamaha R1 GYTR en tributo a VR46 Photo by: Yamaha

A moto, que é uma versão pronta para a pista da SBK R1, foi apresentada pelo próprio Valentino no stand da marca e não decepcionou com o seu design marcante, pintada com algumas das cores que Rossi usou no passado. A peça é absolutamente exclusiva e será produzido apenas o modelo entregue ao piloto, que garantiu que andará com ela em breve no circuito de Misano.

Além de toda a configuração e equipamentos do modelo de 2022 da R1, motocicleta de rua mais potente da marca, a versão produzida para o #46 inclui especificações de desenvolvimento da moto com a qual a Yamaha compete no WorldSBK (Mundial de Superbike).

Outro detalhe especial é o novo kit de carenagem em fibra de carbono e sobrechassi traseiro de carbono para reduzir o peso do conjunto, que oferece sensações de corrida graças ao sistema de freios Brembo e ao comando eletrônico Marelli, fornecedores dos fabricantes da MotoGP. Tudo isso para que o Valentino consiga matar a vontade de andar com motos de corrida sempre que quiser.

Confira imagens da Yamaha R1 GYTR VR46 Tribute

Yamaha R1 GYTR 1 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 2 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 3 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 4 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 5 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 6 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 7 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 8 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 9 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 10 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 11 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 12 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 13 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 14 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 15 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 16 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 17 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 18 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 19 / 23 Foto de: Yamaha Yamaha R1 GYTR 20 / 23 Foto de: Yamaha Valentino Rossi revelando a moto 21 / 23 Foto de: Yamaha MotoGP Evento de celebração a Rossi 22 / 23 Foto de: Yamaha MotoGP Fãs homenageando o Doutor 23 / 23 Foto de: Yamaha MotoGP

SCHUMACHER FURIOSO com SENNA em Interlagos? Saiba da TRETA entre os campeões que POUCOS se lembram

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #148: O jogo virou a favor da Mercedes? Quem é o favorito ao título?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: