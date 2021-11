Fabio Quartararo acredita que a velocidade da Ducati não se deve apenas ao motor, e acredita que os italianos têm um bom pacote aerodinâmico. O francês foi proclamado campeão do mundo de MotoGP no último GP da Emília-Romanha e, embora tenha feito uma grande festa, logo teve que colocar o capacete de volta e entrar na Yamaha para competir nas últimas corridas da temporada.

A última vez que ele venceu foi em Silverstone, no final de agosto, enquanto Francesco Bagnaia ganhou quatro das seis provas que encerraram o ano. As outras duas vitórias foram para Marc Márquez, que ficou de fora da reta final devido a uma lesão no olho.

Quartararo está preocupado com o tanto de tempo sem vencer, mas o estado de forma da Ducati o coloca ainda mais em alerta, pois a rival se mostrou muito superior em circuitos como Valência, Misano ou Portimão.

O ponto forte das motos italianas é a velocidade máxima, por isso o atual campeão reiterou que precisará de mais potência em sua Yamaha se quiser defender o título em 2022. No entanto, também reconheceu que a Ducati tem uma boa aerodinâmica e teme pelo ritmo que seus adversários podem ter após os testes de Jerez.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

"É estranho, porque em Mugello a diferença de velocidade entre uma e outra era de 10 km/h e em um circuito como Jerez, com retas mais curtas, era a mesma coisa, então não entendo", disse Quartararo. "Acho que eles têm uma aerodinâmica excelente, temos que trabalhar muito nessa área para diminuir a perda de controle da roda dianteira na saída da curva."

Embora a Demosedici fosse conhecida por sua força nas retas, agora é também uma moto versátil com curvas eficientes. No entanto, o francês destacou algo mais da estrutura da Ducati: o talento de seus pilotos.

"Para mim, não é apenas uma ótima moto, mas seu sucesso está relacionado a quem pilota lá", comentou. "Não estou dizendo que a motocicleta faz diferença, porque eu odeio fazer isso, você sempre precisa de um piloto, e a combinação dos dois é o ponto principal."

