Valentino Rossi está saindo da MotoGP, e espera um belo de um presente de despedida da montadora que lhe rendeu os primeiros títulos na categoria-rainha: a Honda. O Doutor disse que conversou com Alberto Puig, chefe da equipe da marca japonesa sobre ganhar a moto que lhe rendeu o primeiro título nas 500cc, em 2001.

O italiano se despediu das corridas de moto há duas semanas, no GP de Valência, encerrando uma carreira de 26 anos nas classes do Mundial de Motovelocidade e 432 provas disputadas. Durante esse período, Rossi venceu títulos com a Aprilia na 125cc e na 250cc, enquanto na 500cc / MotoGP foi campeão com a Honda de dois e quatro tempos, além da Yamaha.

Durante sua prova final, em Valência, a MotoGP montou uma exibição especial com todas as motos dos nove títulos de Rossi, com a maioria sendo parte de sua coleção pessoal. As únicas que faltam nessa lista do italiano são a Honda NSR500 do primeiro título e a Honda RC211V de 2002 e 2003.

A relação entre Rossi e a Honda azedou em 2003, com o piloto sentindo que suas contribuições ao sucesso da montadora não recebiam o devido crédito. Assim, ele trocou a marca pela Yamaha em 2004.

Falando em Valência, Rossi disse que deveria ter recebido a moto de 2001 da Honda há alguns anos, mas que a entrega nunca se concretizou, e espera que a equipe mude de ideia um dia.

"Falei com Alberto [Puig] e pedi para ele, no mínimo, a 500, porque aquela moto é minha. É a moto que a Honda disse que me daria e está tudo pronto em casa para ela. Mas por algum motivo ela nunca foi entregue. Ficarei feliz se a Honda mudar de ideia e me dar a moto".

"Certamente a moto ficará bem guardada, terá um bom espaço na minha casa".

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Alberto Puig, Repsol Honda Team Team Principal, 9 time world Champion bikes Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Questionado se a Honda considerará o pedido de Rossi, Puig respondeu: "Bem, é uma história complicada. Então não posso responder, mas a moto é importante para nós também, porque ela está em um museu".

"A Honda tem muito orgulho dos títulos que conquistou, especialmente os que conquistamos juntos com Valentino. Então tenho certeza de que queremos ter esse como um troféu importante em nossa casa para mostrar aos fãs que fomos capazes de sermos campeões com essa moto".

ALONSO na RED BULL? Veja 'FLERTES' do piloto com equipes da F1 e saiba como ele quase parou na BRAWN

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #148: O jogo virou a favor da Mercedes? Quem é o favorito ao título?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: