O piloto da MotoGP Fabio Quartararo disse que é mais importante ele melhorar sua performance do que ajustar sua Petronas SRT Yamaha no GP de Portugal, depois de uma série de corridas difíceis.

O desempenho do piloto da SRT no campeonato piorou drasticamente desde a vitória no GP da Catalunha no final de setembro, com o francês perdendo as poucas chances de título que tinha com a queda na semana passada, em Valência.

Ele, como todos os pilotos da Yamaha em 2020, tem criticado a moto, mas acredita que o GP deste fim de semana no Circuito de Algarve será mais sobre melhorar os seus próprios pontos “negativos” do que fazer qualquer coisa pela M1 já pensando em 2021.

“Não é realmente uma configuração porque todas as corridas em que temos sido rápidos tivemos mais ou menos a mesma”, disse Quartararo, que está a 17 pontos do segundo colocado, quando questionado pelo Motorsport.com se ele considerava este fim de semana como uma sessão de testes.

“Eu só quero melhorar em todas as coisas que vi negativas em mim mesmo, tentando estar na pista e questionar ‘quais são os meus pontos negativos desde o início da temporada? Ok, é isso, então para este GP eu quero mudar tudo e tentar trabalhar de uma maneira melhor '.

“Mas com certeza faremos testes, tentaremos amanhã configurações que são importantes para o futuro.”

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Maverick Vinales está apenas dois pontos à frente de Quartararo na classificação depois de um período igualmente difícil sobre sua Yamaha de fábrica.

O espanhol diz que o seu foco já não é onde termina o campeonato e acredita que é mais importante tentar divertir-se com a moto neste fim de semana, pois as coisas não podem ficar “piores” para a Yamaha neste momento.

“Penso mais na segunda parte”, quando questionado pelo Motorsport.com se encarou o fim de semana como um teste ou simplesmente para se divertir.

“Acho que esta é uma pista para desfrutar, honestamente. Vamos tentar nos adaptar o mais rápido possível, mas, vamos lá, tivemos muitas corridas ruins. É hora de conseguir uma boa e fazer uma corrida perfeita. Minha mentalidade e nossa mentalidade são positivas, porque é difícil piorar”.

