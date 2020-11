Dovizioso diz que não se sente derrotado por vices contra Márquez

Andrea Dovizioso anunciou na semana passada que terá um ano sabático em 2021, depois de não ter garantido lugar na MotoGP.

O italiano estreou na MotoGP em 2008, venceu 15 corridas e foi vice-campeão em três ocasiões, de 2017 a 2019, perdendo para Marc Márquez.

Sua primeira temporada com a Ducati em 2013 foi difícil, com o italiano conseguindo apenas dois resultados entre os cinco primeiros em um pacote não competitivo.

A campanha de 2020 tem sido igualmente difícil para Dovizioso, com a construção dos novos pneus da Michelin a causando problemas ao longo da temporada, embora ainda tenha conseguido uma vitória no GP da Áustria.

Questionado pelo Motorsport.com se poderia ficar satisfeito com a carreira caso não voltasse do ano sabático, Dovizioso disse: “Sim, vou ficar feliz pelo que fiz na minha carreira, especialmente nos últimos três anos com a Ducati. Não podíamos ganhar o título e era o nosso objetivo.”

“Se eu pensar nesses três anos, não sinto que perdemos porque viemos de muito longe e acho que o que fizemos juntos nesses três anos foi algo especial.”

“Estávamos contra Marc [Márquez] e a Honda, então foi muito, muito difícil para nós vencê-los.”

“Mas estou muito feliz com esses três anos. Acho que demos passos importantes, um passo na minha carreira, no que pude mostrar. Então, estou muito feliz com isso. Mas neste momento, eu realmente quero acreditar no futuro.”

Dovizioso esteve perto de um contrato como piloto de teste com a Yamaha, antes de optar por um ano sabático.

Ele vai correr em motorcross no próximo ano e permanecer apto com vista a regressar à MotoGP em 2022.

O piloto da LCR Honda, Cal Crutchlow, foi contratado como piloto de testes da Yamaha em 2021, substituindo Jorge Lorenzo no papel.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

EXCLUSIVO: Entenda como Racing Point deixou de ser apenas a ‘Mercedes rosa’

PODCAST: Hamilton x Schumacher: a comparação entre os campeões da F1