'Rebobine a fita' até o campeonato da MotoGP de 2024, ou talvez devêssemos chamá-lo de 'Campeonato da Ducati'. A fabricante bolonhesa tinha oito motos no grid - o dobro de seus concorrentes mais próximos. No GP da Tailândia, todas as oito motos da Ducati terminaram entre as 10 primeiras da corrida sprint.

Em 20 corridas, a Ducati venceu 19 delas, e vimos um pódio só de Ducati 14 vezes. Essas motos se tornaram os stormtroopers e a Ducati, o Império, em uma alusão à saga de filmes Star Wars.

Em média, as motos de MotoGP são 0,1 a 0,5 segundos mais rápidas a cada ano, dependendo da pista e do fabricante. Mas, em algumas pistas, os pilotos da Ducati estavam estabelecendo tempos de classificação quase um segundo mais rápidos do que os do fabricante mais próximo.

Em geral, o maquinário italiano era 0,3 a 0,5 segundos mais rápido por volta de corrida do que a média do grid, portanto, em teoria, mesmo que a Ducati interrompesse o desenvolvimento por um ano, suas motos provavelmente ainda seriam mais rápidas do que as motos com especificações para 2025 de qualquer outro fabricante. É exatamente por isso que precisamos de concessões.

Muitos fãs da MotoGP, inclusive eu, estavam preocupados com a possibilidade de ver fabricantes históricos como Honda e Yamaha seguirem a Suzuki e saírem do campeonato.

As concessões foram elogiadas como a resposta para trazer a competitividade entre os fabricantes de volta à MotoGP, mas eu temia que fosse um tiro pela culatra. Eu temia que os fabricantes gastassem ainda mais dinheiro na pesquisa e desenvolvimento, apenas para perder para a Ducati por um tempo marginalmente menor e, por fim, sair do campeonato.

Felizmente, parece que eu estava errado e as concessões extras, especialmente para os fabricantes japoneses, estão dando resultados. As concessões se baseiam em quantos pontos um fabricante ganhou na temporada de 2024, o que o coloca em um dos quatro níveis: A, B, C e D.

Nível A

A Ducati conquistou mais de 85% dos pontos em 2024, o que significa que a fabricante italiana é a única no Nível A. As fabricantes nessa classificação recebem oito motores para a temporada e eles são congelados, o que significa que não podem ser desenvolvidos ao longo da temporada. A Ducati não receberá nenhum 'wildcard' para a temporada de 2025.

As fabricantes da classificação A podem realizar testes privados em três circuitos, usando apenas pilotos de teste. Eles recebem 170 pneus para testar durante a temporada e podem realizar uma atualização aerodinâmica durante a temporada.

Nível B

O nível B existe para as fabricantes que ganham de 60% a 85% dos pontos, mas como a Ducati teve uma temporada de 2024 tão dominante, nenhuma fabricante está no nível B em 2025. As fabricantes nessa classificação recebem oito motores para a temporada e eles não podem ser desenvolvidos durante a temporada.

As marcas desse nível recebem três 'wildcards', podem realizar testes privados em três circuitos, mas somente com pilotos de teste, têm 190 jogos de pneus à disposição e recebem apenas uma atualização aerodinâmica.

Nível C

As fabricantes que levam para casa de 35 a 65% dos pontos estão no nível C. Essa classificação é composta pela KTM e pela Aprilia para a temporada de 2025.

As fabricantes dessa classificação recebem oito motores para a temporada, e o desenvolvimento é congelado durante toda a campanha. A KTM e a Aprilia recebem seis 'wildcards', e os 'wildcards' podem correr usando qualquer motor que esteja sendo desenvolvido.

As fabricantes da classificação C podem realizar testes privados em três circuitos, usando apenas pilotos de teste. Eles têm 220 pneus para testar durante a temporada. Os fabricantes da categoria C recebem apenas uma atualização aerodinâmica durante a temporada.

Nível D

Se você obtiver menos de 35% dos pontos, você se enquadra no nível D, e é aqui que você encontrará a Honda e a Yamaha. As fabricantes dessa classificação recebem dez motores para a temporada e podem desenvolvê-los ao longo da temporada, por isso vimos a Yamaha testando um motor V4 este ano.

A Honda e a Yamaha recebem seis 'wildcards', e tais curingas podem correr usando qualquer motor que esteja sendo desenvolvido.

Os fabricantes na classificação D podem realizar testes privados em qualquer circuito de MotoGP e usar tanto pilotos de fábrica quanto de teste. Eles têm 260 pneus para testar durante a temporada. Os fabricantes da categoria D recebem duas atualizações aerodinâmicas durante a temporada.

