A festa em Portimão neste sábado é portuguesa. Correndo em casa pela primeira vez na MotoGP, Miguel Oliveira voou no final da classificação para marcar a pole position para o GP de Portugal. Após o treino, o piloto afirmou que se diverte muito a bordo da KTM.

Oliveira, que não conquistava uma pole desde 2017 quando ainda estava na Moto2, se aproveitou do conhecimento que tinha de Portimão para superar Franco Morbidelli na última chance de fazer uma volta rápida.

O piloto vem mostrando uma boa forma desde o primeiro treino livre da sexta, e segue confiante que pode surpreender na corrida do domingo.

"Lutei do início ao fim, sinto-me muito confortável com a moto e me divirto com ela. Quando tenho que dar o meu melhor, consigo. A KTM está preparada para a corrida e temos a capacidade de chegar lá. Se continuar assim amanhã, seria perfeito".

As KTMs mostraram uma boa forma na pista com Pol Espargaró, apesar do espanhol ter que se contentar com o nono lugar no grid.

"Vejo todos muito fortes. Pol é muito rápido e a moto se adaptou bem ao circuito. Temos que fazer nossa corrida e concentrar no trabalho".

Em um circuito que faz sua estreia na MotoGP, Oliveira não pensa que sua experiência prévia irá ajudá-lo no domingo.

"É difícil projetar a corrida. A Superbike não é referência para nós. Será uma corrida longa e o vento deve ser um fator importante. O fato de ter mais experiência aqui só me ajudou no primeiro treino livre".

"Devo ir mais para o duro do que o macio. A Michelin trouxe quatro compostos, trabalhamos com todos, mas estamos à espera, sem saber o que vai acontecer. Temos que ter confiança".

