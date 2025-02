O primeiro dia de testes da MotoGP em Sepang foi marcado por três acidentes que obrigaram os pilotos a voltarem à Europa para cirurgias após quebrarem diferentes ossos. Jorge Martín, Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio não continuarão com as equipes na Malásia.

Martín teve o acidente mais assustador após acabar 'voando' de sua moto na Curva 2, sofrendo múltiplas fraturas na mão e pé. O atual campeão estava fazendo sua segunda aparição com a Aprilia RS-GP quando tudo aconteceu.

O piloto foi violentamente jogado de sua moto, caindo de cabeça no chão antes da bandeira vermelha ser acionada. Martín ficou consciente durante todo o tempo e foi levado para o centro médico para mais exames.

Jorge foi encaminhado para o hospital Aurelius, em Nilai, onde ficou determinado que ele precisará de cirurgias na mão direita e no pé esquerdo.

"Jorge Martin sofreu uma fratura do 5º metacarpo da mão direita e uma fratura do 3º, 4º e 5º metatarsos do pé esquerdo", disse a declaração da Aprilia.

"Ele passou por uma tomografia computadorizada e ressonância magnética, ambas negativas para quaisquer [outros] ferimentos".

Di Giannantonio caiu no Curva 5 e acabou fraturando, novamente, a clavícula esquerda. O piloto retornará à Itália para passar por um procedimento e é provável que fique de fora dos próximos testes.

"Fabio Di Giannantonio foi diagnosticado com uma fratura na clavícula esquerda após seu acidente na curva 5 no teste de Sepang", disse a equipe do piloto nas redes sociais.

"O piloto da Pertamina Enduro VR46 Racing Team voará de volta hoje à noite para a Itália para passar por uma cirurgia".

O primeiro acidente, entretanto, foi de Fernandez, ainda nos primeiros momentos do dia. O piloto sofreu uma fratura no dedo mínimo da mão esquerda e precisou ser levado direto para o hospital.

Após exames de raio-x, foi determinado que Raul deve passar por uma cirurgia na mão na Espanha e espera que ele se recupere rápido. O competidor espanhol também sofreu uma fratura menos grave no dedão do pé esquerdo.

