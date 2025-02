A Yamaha, com desenvolvimento acelerado e novas abordagens, está otimista para temporada 2025 da MotoGP, mas mantém cautela com resultados deste ano.

Durante muito tempo, Fabio Quartararo soou o alarme na fabricante, exigindo grandes mudanças que demoraram a se concretizar. Finalmente convencido pela vontade da fabricante japonesa de fazer os esforços necessários, o campeão de 2021 estendeu seu contrato para as próximas duas temporadas.

Assim como seu piloto, a Yamaha espera iniciar uma tendência positiva este ano. A marca melhorou sua moto em todas as áreas, o que lhe dá uma boa esperança de reduzir a diferença em relação aos rivais europeus sem saber realmente o que será possível.

"Temos tentado melhorar muitas coisas, como o chassi, braço oscilante, motor, aero[dinâmica] e eletrônica", disse o gerente de projeto da Yamaha, Kazuhiro Masuda."Estamos tentando modificar muitos elementos. Eles têm uma grande influência no desempenho da motocicleta, são realmente importantes".

"Se eles funcionarem bem, como planejado, acho que estaremos mais perto dos outros fabricantes. Quão perto? É difícil dizer nesta fase, só a pista poderá dizer. A única coisa que posso dizer no momento é que sabemos que não será fácil".

"É por isso que estamos dando tudo de nós nesta temporada. Sei que o progresso não virá da noite para o dia, mas estamos realmente comprometidos com esse projeto, para voltarmos gradualmente ao ponto em que estamos".

As mudanças não se referem apenas à motocicleta, mas também a toda a cadeia de gerenciamento. A nova filosofia pode ser vista na chegada de vários engenheiros europeus e no desejo de que eles trabalhem em uníssono com os engenheiros baseados no Japão.

"Para a moto de 2025, tentamos fazer muito progresso com essa nova mentalidade", resumiu Masuda, referindo-se ao conceito de "liderança conjunta" entre as entidades europeias e japonesas, que ficou muito em evidência na apresentação.

Essa nova abordagem proativa pode ser vista nos projetos de grande escala da Yamaha, desde seu trabalho em um motor V4 até sua associação com a Pramac, uma equipe satélite integrada como nunca antes na equipe de fábrica, que foi notada ao dar a ela um lugar na apresentação oficial do fabricante.

"Depois de vencer em 2021, a situação mudou rapidamente e descobrimos que tínhamos que nos adaptar e inovar", admitiu Takahiro Sumi, presidente da Yamaha Motor Racing. "Nós realmente acreditamos que, se melhorarmos nossa estrutura, poderemos alcançar bons resultados em um futuro próximo e a longo prazo".

"Em 2024, aceleramos o desenvolvimento de nossa moto e, neste ano, estamos fortalecendo nosso programa de MotoGP com um novo parceiro".

"Nossa estratégia de médio prazo foi projetada para fomentar o desenvolvimento de nossa moto e promover jovens talentos, a fim de melhorar nosso desempenho na MotoGP", conclui.

