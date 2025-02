Jorge Martín perderá o restante dos testes de pré-temporada da MotoGP de Sepang após sofrer múltiplas fraturas em um acidente no primeiro dia de sessão.

O atual campeão da MotoGP estava fazendo apenas sua segunda aparição a bordo da Aprilia RS-GP de fábrica quando protagonizou uma grande queda na curva 2.

Martín foi violentamente jogado para fora da moto e caiu de cabeça no chão, com a bandeira vermelha sendo imediatamente acionada no local do acidente.

O espanhol permaneceu consciente durante todo o tempo e foi levado ao centro médico do circuito para exames antes de ser transportado para o hospital Aurelius em Nilai, perto do Circuito Internacional de Sepang.

Depois que ele passou por exames, foi descoberto que Martín tem uma fratura na mão direita e múltiplas fraturas no pé esquerdo.

O piloto da Aprilia agora se ausentará dos últimos dois dias do teste para retornar à Europa e passar por uma cirurgia na mão e no pé quebrados.

"Jorge Martin sofreu uma fratura do 5º metacarpo da mão direita e uma fratura do 3º, 4º e 5º metatarsos do pé esquerdo", dizia uma declaração da Aprilia.

"Ele passou por uma tomografia computadorizada e ressonância magnética, ambas negativas para quaisquer [outros] ferimentos.

"Ele ficará no hospital durante a noite e amanhã voará de volta para a Europa para passar por uma cirurgia na mão direita e no pé esquerdo."

Os ferimentos foram sofridos no segundo acidente de Martín no dia, com o piloto de 27 anos já tendo sofrido um incidente na curva 1 no início. No entanto, naquela ocasião, ele conseguiu retornar aos boxes e subir em sua segunda moto.

Ele agora se torna o segundo piloto do contingente da Aprilia a se retirar do teste de Sepang devido a ferimentos.

Anteriormente, foi anunciado que Raul Fernandez, da Trackhouse, retornaria da Malásia mais cedo após um acidente na quarta-feira de manhã.

Ele foi diagnosticado com "uma fratura no metacarpo da mão esquerda" e passará por uma cirurgia em Barcelona.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Di Giannantonio, da VR46, também precisará de uma operação após fraturar o mesmo ombro esquerdo que havia quebrado anteriormente nos treinos para o GP da Áustria em agosto.

Isso significa que três dos 22 pilotos da temporada completa ficarão de fora dos últimos dois dias do teste de Sepang.

"Fabio Di Giannantonio foi diagnosticado com uma fratura na clavícula esquerda após seu acidente na curva 5 no teste de Sepang", disse sua equipe em um comunicado.

"O piloto da Pertamina Enduro VR46 Racing Team voará de volta hoje à noite para a Itália para passar por uma cirurgia."

ROSSI 'ALERTA' BAGNAIA sobre MÁRQUEZ e TUDO sobre a PRÉ-TEMPORADA da MOTOGP!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ROSSI 'ALERTA' BAGNAIA sobre MÁRQUEZ e TUDO sobre a PRÉ-TEMPORADA da MOTOGP!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!