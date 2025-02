Se as boas manhãs são uma indicação, pode-se dizer que a Yamaha e Fabio Quartararo começaram 2025 com um sorriso. Depois de ser o mais rápido no shakedown da semana passada, "El Diablo" se repetiu no primeiro dia do teste coletivo da MotoGP em Sepang.

Provavelmente, foi o fato de já ter dado duas voltas no circuito da Malásia que favoreceu o francês, que marcou o tempo de 1m57s555, que já está alinhado com o tempo que ele estabeleceu na classificação em novembro passado. Ele também se esforçou bastante, completando 54 voltas.

A fábrica Iwata também colocou as duas M1 da Prima Pramac Racing entre os 10 primeiros, com Jack Miller terminando em oitavo, sete décimos abaixo, e Miguel Oliveira alguns milésimos atrás. Mais atrás ficou Alex Rins, em 14º.

Mais do que positivo, no entanto, foi também a primeira participação de Marc Márquez com as cores da fábrica da Ducati. O octacampeão mundial subiu na classificação no final, passando para o segundo lugar, apenas 51 milésimos atrás de Quartararo. Por outro lado, a abordagem de seu companheiro de box, Pecco Bagnaia, foi muito mais cautelosa, que completou apenas 45 voltas (9 a menos que o espanhol) e não foi além do 17º lugar, com 1m58s947. Não é novidade, no entanto, que o atual vice-campeão gosta de ir devagar, ainda mais em um dia em que ambos foram solicitados a fazer um trabalho comparativo entre a GP25 e a GP24.

E é preciso dizer que todas as Ducatis da última temporada tiveram um desempenho muito bom, ocupando posições entre terceiro e quinto, com Alex Márquez, Fermin Aldeguer, que, portanto, levou o prêmio de melhor estreante, e Franco Morbidelli, que também foi o autor de um acidente sem consequências na Curva 5.

O mesmo destino aconteceu com seu companheiro de equipe, Fabio Di Giannantonio, em sua primeira corrida com a Pertamina Enduro VR46 GP25, mas na curva 6. O romano, por outro lado, está na sétima posição, sete décimos atrás, e na parte final da sessão ele novamente acabou com as rodas no ar, desta vez também na Curva 5.

A surpresa do dia foi provavelmente Joan Mir, que por sua vez fez testes comparativos entre a RC213V 2024 e um pacote mais evoluído, mas conseguiu trazer a Honda para a sexta posição com um tempo de 1m58s115. E para o maiorquino é um sinal importante, porque é cerca de meio segundo mais rápido do que o tempo que ele estabeleceu na sessão de qualificação de novembro passado, na qual, no entanto, ele estava na parte de trás do grid.

Também entre os 10 primeiros está a Honda LCR de Johann Zarco, em nono, enquanto é preciso descer até o 15º lugar para encontrar Luca Marini.

Todos fora do top 10, então, foram as KTMs: o melhor foi Pedro Acosta, que terminou com o 11º tempo, apesar de também ter sofrido um acidente sem consequências. O espanhol fez uma volta em 1'58"396, à frente das outras duas RC16 de Brad Binder e Maverick Viñales. Enea Bastianini, por outro lado, teve um pouco mais de dificuldade para se adaptar à pista, ficando em 19º com a moto da equipe Tech3, pouco mais de dois segundos atrás. Entre outras coisas, o piloto de Rimini também caiu na Curva 4.

Chegamos ao capítulo da Aprilia, que talvez tenha sido o mais complicado de todos. Havia uma grande expectativa de ver o campeão mundial Jorge Martín pilotando a RS-GP, mas seu primeiro dia em Sepang durou apenas 14 voltas e ele foi parar no hospital para exames.

O "Martinator" caiu duas vezes e a segunda foi uma violenta batida na Curva 2, na qual ele saiu com o pé esquerdo e a mão direita doloridos, e no momento ainda se aguarda atualizações sobre sua condição.

A situação foi ainda pior para Raul Fernandez, que também escorregou logo nos primeiros momentos do dia e, na queda, infelizmente sofreu uma fratura no dedo mínimo da mão esquerda (ele também tem uma fratura menos grave no dedão do pé esquerdo), que o levará para a Espanha para ser operado o mais rápido possível.

Para ele, isso significa o fim dos testes, com a esperança de poder voltar às pistas na próxima semana na Tailândia. Seu companheiro de box Ai Ogura também foi parar no chão, mas o campeão mundial de Moto2 continuou sem problemas, apesar de não ter terminado além da 16ª posição depois de brilhar no shakedown do último fim de semana.

No entanto, a sua foi a melhor das motos do fabricante Noale, já que Marco Bezzecchi teve que se contentar com o 18º tempo na RS-GP da equipe de fábrica. O piloto de Rimini continua seu aprendizado em uma moto que é muito diferente da Ducati com a qual estava acostumado, e deve-se dizer que ele não se conteve, porque com suas 68 voltas ele foi o piloto que percorreu mais quilômetros hoje.

MotoGP 2025 | Teste de Sepang: tempos do primeiro dia

Pos Número Piloto Equipe Moto Tempo Diferença 1 20 Fabio QUARTARARO Equipe Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'57.555 2 93 Marc MARQUEZ Equipe Ducati Lenovo DUCATI 1'57.606 0.051 3 73 Alex MARQUEZ Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'57.738 0.183 4 54 Fermin ALDEGUER Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'58.035 0.480 5 21 Franco MORBIDELLI Equipe de corrida Pertamina Enduro VR46 DUCATI 1'58.114 0.559 6 36 Joan MIR Honda HRC Castrol HONDA 1'58.115 0.560 7 49 Fabio DI GIANNANTONIO Equipe de corrida Pertamina Enduro VR46 DUCATI 1'58.265 0.710 8 43 Jack MILLER Primeira Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'58.298 0.743 9 5 Johann ZARCO CASTROL Honda LCR HONDA 1'58.332 0.777 10 88 Miguel OLIVEIRA Primeira Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'58.371 0.816 11 37 Pedro ACOSTA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'58.396 0.841 12 33 Brad BINDER Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'58.507 0.952 13 12 Maverick VIÑALES Red Bull KTM Tech3 KTM 1'58.552 0.997 14 42 Alex RINS Equipe Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'58.652 1.097 15 10 Luca MARINI Honda HRC Castrol HONDA 1'58.704 1.149 16 79 Ai OGURA Equipe Trackhouse MotoGP APRILIA 1'58.763 1.208 17 63 Francesco BAGNAIA Equipe Ducati Lenovo DUCATI 1'58.947 1.392 18 72 Marco BEZZECCHI Aprilia Racing APRILIA 1'59.207 1.652 19 23 Enea BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 KTM 1'59.597 2.042 20 7 Augusto FERNANDEZ Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'59.676 2.121 21 35 Somkiat CHANTRA IDEMITSU Honda LCR HONDA 2'00.299 2.744 22 25 Raul FERNANDEZ Equipe Trackhouse MotoGP APRILIA 2'01.288 3.733 23 1 Jorge MARTÍN Aprilia Racing APRILIA 2'01.321 3.766

