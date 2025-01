Quem serão os chefes de equipe da MotoGP em 2025?

A formação de pilotos na MotoGP mudou bastante desde o GP de Barcelona, que marcou o fim da temporada de 2024. Com Aleix Espargaro, Takaaki Nakagami e Augusto Fernández, três pilotos saíram, o que abriu a porta para três novatos: Fermín Aldeguer, Ai Ogura e Somkiat Chantra.

Além disso, nove pilotos mudaram de equipe antes da temporada 2025 da MotoGP. Por exemplo, o atual campeão mundial Jorge Martín mudou para a Aprilia, enquanto Marc Márquez pilotará ao lado de Francesco Bagnaia na equipe de fábrica da Ducati.

Para a maioria dos pilotos que mudaram de equipe na virada do ano, a colaboração com um novo chefe de equipe também está por vir. Um bom relacionamento entre o piloto e o chefe da equipe é muito importante, pois o diretor técnico precisa traduzir os sentimentos do competidor em mudanças tangíveis que tornem a motocicleta mais ao seu gosto.

Alguns pilotos levaram o chefe da equipe com eles para o novo empregador e alguns pilotos que não trocaram de equipe receberam um novo chefe mecânico. O Motorsport.com lista todas as mudanças a partir de 2024.

Nenhuma mudança para Bagnaia, mas para Márquez

Observando a situação na Ducati, é surpreendente que Francesco Bagnaia esteja optando pela estabilidade. Ele continuará a trabalhar com o chefe de equipe Cristian Gabarrini, que já trabalhou com grandes nomes como Casey Stoner, Jorge Lorenzo e Marc Márquez no passado.

O mesmo Márquez correrá ao lado de Bagnaia na próxima temporada e terá Marco Rigamonti como mecânico-chefe. Eles começam o primeiro ano de sua colaboração, depois que Rigamonti trabalhou para Enea Bastianini no ano passado.

Frankie Carchedi ainda estava trabalhando com Marc Márquez em 2024, em 2025 ele trabalhará para o novato Fermín Aldeguer. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Na equipe satélite VR46, os dois pilotos começarão a trabalhar com um novo chefe de equipe. Fabio di Giannantonio une forças com Massimo Branchini, que veio da Pramac e trabalhou lá com Franco Morbidelli.

Morbidelli fez a mesma troca que seu antigo chefe de equipe, mas terá Matteo Flamigni ao seu lado em 2025. Flamigni ainda era o mecânico-chefe de Marco Bezzecchi, que foi para a Aprilia na última temporada.

Álex Márquez continua sua parceria com Donatello Giovanotti pelo terceiro ano consecutivo na Gresini, a outra equipe satélite da Ducati. Para Fermín Aldeguer, ele tem um novo companheiro de equipe na pequena equipe italiana, assumindo o cargo de chefe de equipe do falecido Marc Márquez. Isso significa que Frankie Carchedi começará a trabalhar com o novato espanhol.

Novas combinações na Aprilia

A Aprilia deu as boas-vindas a Jorge Martín neste inverno. O campeão mundial vem da Pramac, onde teve Daniele Romagnoli ao seu lado como chefe de equipe. Ele também pode contar com o italiano no próximo ano, já que ele também mudou para a fabricante sediada em Noale.

O companheiro de equipe Marco Bezzecchi também é novo na Aprilia, mas trabalhará com um novo chefe de equipe. Se trata de Francesco Venturato, que anteriormente era engenheiro de desempenho de Maverick Viñales.

Na Trackhouse, Raúl Fernández está trabalhando com o mecânico chefe Noe Herrera. Seu novo companheiro de equipe, o novato Ai Ogura, assumiu o cargo de chefe de equipe de Giovanni Mattarollo, no lugar de Miguel Oliveira, que deixou a equipe.

O campeão mundial Jorge Martín levou o chefe de equipe Daniele Romagnoli para a Aprilia. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Estabilidade para os pilotos da KTM

Em termos de chefes de equipe, menos mudanças ocorrerão nas equipes da KTM em 2025. Apenas um piloto começará a trabalhar com um chefe de equipe com o qual não trabalhou no ano passado. Se trata de Enea Bastianini, que fará dupla com Alberto Giribuola na Tech3.

A propósito, ele não é um estranho para ele, pois já trabalharam juntos na Gresini. Seu companheiro de equipe, Viñales, trouxe consigo o chefe de equipe Manu Cazeaux da Aprilia.

Essa mudança foi possível porque Pedro Acosta levou seu mecânico-chefe Paul Trevathan da Tech3 para a equipe de fábrica. Lá, ele correrá ao lado de Brad Binder, que terá novamente Andres Madrid como chefe de equipe em 2025.

Honda opta por relativa estabilidade

As coisas também não permaneceram as mesmas na Honda, apesar de ter um novo piloto nas fileiras com Somkiat Chantra. O primeiro piloto tailandês de MotoGP assume o cargo de Klaus Nohles, chefe de equipe da LCR Honda, no lugar de seu antecessor Takaaki Nakagami.

O companheiro de equipe Johann Zarco continuará a trabalhar com David Garcia em 2025, algo que Joan Mir também faz com Santi Hernández na equipe de fábrica.

O único piloto a receber um novo chefe de equipe é Luca Marini. No ano passado, o italiano trabalhou com Giacomo Guidotti, mas na próxima temporada ele trabalhará com Christian Pupulin, que veio da KTM.

Muitas mudanças na Yamaha

Enquanto a situação na Honda era bastante estável, o mesmo não pode ser dito da Yamaha. Até três pilotos começarão a trabalhar com um novo chefe de equipe.

Na equipe de fábrica, Álex Rins se despediu de Patrick Primmer após apenas um ano, que será substituído por David Muñoz, que veio da VR46. Dois novos chefes de equipe também foram nomeados na Pramac, a nova equipe satélite da Yamaha.

Giacomo Guidotti vem da Honda para se juntar a Jack Miller, com quem já trabalhou na Pramac. Miguel Oliveira, por sua vez, terá o ex-técnico da Ducati, Luca Ferraccioli, como mecânico-chefe. O único piloto que tem estabilidade nessa área é Fabio Quartararo. Ele vem trabalhando com Diego Gubellini há anos e continuará trabalhando em 2025.

Visão geral dos chefes de equipe da MotoGP 2025

Equipe Piloto Chefe de equipe Equipe Ducati Francesco Bagnaia Cristian Gabarrini Marc Márquez Marco Rigamonti VR46 Ducati Fabio di Giannantonio Massimo Branchini Franco Morbidelli Matteo Flamigni Gresini Ducati Alex Márquez Donatello Giovanotti Fermín Aldeguer Frankie Carchedi KTM Factory Racing Pedro Acosta Paul Trevathan Brad Binder Andres Madrid KTM Tech3 Enea Bastianini Alberto Giribuola Maverick Viñales Manu Cazeaux Pilotos Jorge Martin Daniele Romagnoli Marco Bezzecchi Francesco Venturato Trackhouse Aprilia Raúl Fernández Noe Herrera Ai Ogura Giovanni Mattarollo Yamaha Factory Racing Fabio Quartararo Diego Gubellini Alex Rins David Muñoz Pramac Yamaha Jack Miller Giacomo Guidotti Miguel Oliveira Luca Ferraccioli Honda HRC Joan Mir Santi Hernández Luca Marini Christian Pupulin LCR Honda Johann Zarco David Garcia Somkiat Chantra Klaus Nohles

