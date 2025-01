A Honda segue em busca de uma forma de sair da crise que vive atualmente na MotoGP e, apesar de ter mostrado ganhos concretos de performance na reta final da temporada, o piloto Luca Marini afirma que a marca japonesa precisa evoluir pelo menos meio segundo com a moto para 2025 para ser competitiva no próximo campeonato.

A fabricante japonesa teve outra campanha complicada na MotoGP em 2024 com a problemática RC213V, terminando na última posição do Mundial de Construtores, atrás da Yamaha.

Uma clara tendência de alta no desempenho foi visível a partir do teste de Misano em setembro, permitindo que o piloto da LCR, Johann Zarco, conseguisse seus primeiros top 10 do ano na Indonésia e na Tailândia. No entanto, Marini está ciente de que a Honda ainda tem um longo caminho a percorrer para se recuperar, e deve continuar trabalhando duro na pausa para diminuir a diferença em relação às rivais em 2025.

"Se tivermos que verificar o desempenho, o desenvolvimento da moto em comparação com [o GP da Catalunha em] maio e aqui [no GP de Barcelona], acho que demos um bom passo à frente", disse ele. Com certeza ainda não é o suficiente. Mas a moto está funcionando bem, os pilotos melhoraram e estamos em uma tendência muito boa. Temos que continuar trabalhando e ganhar mais meio segundo daqui até Sepang".

O italiano, que se juntou à HRC no início de 2024 em um contrato de dois anos, reiterou que a Honda tem o potencial de ser o segundo melhor fabricante da MotoGP, atrás da dominante Ducati.

Luca Marini, Honda Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Estou satisfeito [com o progresso]", refletiu ele. "Começamos com [um déficit de] 1s8 por volta em algumas corridas. Agora estamos em um segundo por volta. Ainda assim, é um longo caminho. Chegar ao nível da Ducati talvez não seja possível, mas a meta é vencer todos os fabricantes no momento e depois tentaremos pensar também em vencer a Ducati".

Tanto a Honda quanto a Yamaha puderam desfrutar de maior liberdade com relação aos testes e ao desenvolvimento da motocicleta graças a um sistema de concessão renovado introduzido pela MotoGP. O companheiro de Marini, Joan Mir, no entanto, declarou anteriormente que a Honda não ganhou nada a curto prazo com essas concessões - e qualquer impacto não seria visível até 2025.

Fabio Quartararo, da Yamaha, por sua vez, sentiu que a marca de Iwata conseguiu fazer bom uso do sistema, pois frequentemente trazia novas peças para a M1. Questionado a comparar as campanhas de 2024 da Honda e da Yamaha, Marini disse que sua equipe conseguiu obter ganhos maiores ao longo da temporada, mas isso não foi suficiente para diminuir a diferença em relação à sua rival local.

"Sempre estivemos um passo atrás [da Yamaha] porque eles começaram de um ponto muito mais alto do que nós", explicou o piloto de 27 anos. Ganhamos muito, reduzimos a diferença, mas [ainda] não estávamos no mesmo nível deles".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Eles também desenvolveram a moto durante a temporada. Eles não ficaram parados e continuaram trabalhando muito durante a temporada, a moto deles melhorou como a nossa".

"Fizemos mais melhorias do que a Yamaha, mas eles começaram de um ponto melhor do que o nosso, especialmente com Quartararo, que conhece a Yamaha muito bem e é capaz de levar a moto ao limite. Ele é perfeito em seu estilo de pilotagem e tem muito mais conhecimento da moto e, por essa razão, seu desempenho é melhor do que o nosso na maioria das vezes".

